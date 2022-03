Bruxelles connaît son nouveau roi de la croquette aux crevettes: les secrets du vainqueur (vidéo)

Le concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles était de retour ce lundi. Alors que Fernand Obb, double lauréat, ne remettait pas son titre en jeu, ce sont les Brasseries Georges et leur chef, Yves Ducobu, qui lui succède pour une année.

Un nouveau roi de la croquette aux crevettes règne désormais sur la ville. Ce sont les Brasseries Georges et leur chef Yves Ducobu, qui ont remporté le désormais très prisé concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles, organisé par Visit. Brussels, l’organisme de promotion de la région bruxelloise.

Double vainqueur, le Saint-Gillois Cédric Mosbeux de Fernand Obb, ayant cette fois décidé de ne pas remettre son titre en jeu et prenait d’ailleurs place aux côtés des membres du jury, on savait donc qu’une nouvelle enseigne allait pouvoir pendant toute cette année étrenner le titre.

« Au vu des notes du jury, on sent que la qualité est vraiment au rendez-vous. La preuve que nous avons des restaurants de qualité en région bruxelloise. »

Avec 19 candidats sur la ligne de départ dans les cuisines du célèbre restaurant Comme chez Soi, la bataille s’annonçait ardue. Elle l’a été assurément. "Au vu des notes du jury, on sent que la qualité est vraiment au rendez-vous, assurait Olivier Marette, l’organisateur du concours, au milieu de celui-ci. La preuve que nous avons des restaurants de qualité en région bruxelloise."

Au bout des quatre heures de concours et donc 19 dégustations à l’aveugle pour le jury d’experts, c’est donc le nom des Brasseries Georges qui est arrivé en tête. L’enseigne historique devance le Todt’s Café et Chez Léon. "On en préparait déjà des centaines, on s’attend désormais à devoir en faire des milliers", rigolait le chef Ducobu à l’issue des résultats.

« On a constaté en arrivant que beaucoup de participants, pour ne pas dire la totalité, employaient pour paner leur croquette de la chapelure panko, c’est-à-dire de la chapelure japonaise. »

Pour le chef bruxellois, le secret de son succès vient de la chapelure. "On a constaté en arrivant que beaucoup de participants, pour ne pas dire la totalité, employaient pour paner leur croquette de la chapelure panko, c’est-à-dire de la chapelure japonaise, précise Yves Ducobu. Il faut laisser à César ce qui est à César. La croquette aux crevettes étant un plat belge, nous avons travaillé une chapelure fraîche que nous faisons nous-même, une chapelure classique, comme dans le temps. Et c’est peut-être ce qui a fait la différence."

Et pour les Bruxellois, la croquette aux crevettes semble être redevenue un incontournable. "On constate d’ailleurs que l’engouement pour ce concours est important, termine Yves Ducobu. Les plus belles adresses de la gastronomie bruxelloise sont présentes. Ce n’est donc pas rien."

Les Brasseries Georges pourront utiliser le titre de "meilleure croquette aux crevettes à Bruxelles" durant toute l’année suivant la proclamation des résultats.