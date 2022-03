Farid répond à votre question météo: quelle sera la journée la plus douce de la semaine?

La question du jour à Farid est celle d’Angélique de Sivry-Rance (Hainaut): "Salut Farid, tu penses qu’il y aura une journée à vraiment sortir du lot dans cette semaine ensoleillée? Merci d’avance pour tes prévisions!" Farid donne son avis et le bulletin quotidien.

Bonjour Angélique! Cette semaine sera en effet placée sous le signe de la douceur et du soleil. Cependant, on peut en chipotant un peu trouver des jours préférentiels. Mardi verra quelques cumulus bourgeonner l’après-midi sur le centre du pays mais l’impression sera très ensoleillée aussi sur Sivry un peu côté sud du Hainaut avec 19°C de maxima.

Mon top 1 serait pour moi mercredi où aucun nuage ou presque ne viendra perturber le soleil qui amènera le mercure de 17 à 19 voire localement 20°C! Par la suite, cela restera agréable et printanier mais le mercure perdra l’un ou l’autre degré à cause d’un basculement du flux au NE. Cela se ressentira surtout au littoral avec plus que 12 à 15°C mais ailleurs, ça restera autour de 17 à 18°C de maxima, largement au-dessus des normes.

En premier choix mercredi, ensuite mardi puis jeudi, vendredi et samedi.

Et sur le reste du pays?

L’anticyclone idéalement placé dirigera des courants de sud-est très doux! Après une matinée frisquette mais sans gelées excepté dans les vallées du sud, le soleil omniprésent fera remonter le mercure encore une fois largement au-dessus des normales.

L’ambiance sera printanière et les 18-19°C à l’ombre commenceront à devenir presque chauds au soleil d’autant plus que le vent ne bronchera pas de secteur sud-est (15-20 km/h). Sur les sommets, on devrait se situer entre 13 et 15°C. L’après-midi, l’un ou l’autre champ de cumulus aplatis par les hautes pressions pourra se former sur le Hainaut jusqu’aux Flandres mais le soleil restera dominant...