Erika Vlieghe: "La pandémie de Covid va continuer encore un bout de temps" en Belgique

Dans une interview accordée à nos confrères de La Libre et de La DH, l’infectiologue et présidente du GEMS Erika Vlieghe est revenue sur la situation sanitaire actuelle en Belgique. Elle y fait un avertissement: non, la pandémie de Covid-19 n’est pas finie.

Erika Vlieghe estime que la pandémie de Covid restera encore "un bout de temps. Probablement encore quelques années", avant de poursuivre: "On doit apprendre que cette pandémie durera longtemps. Mais j’estime que cela sera de moins en moins perturbant pour le système de santé et la société, grâce aux lignes de défense, à la vaccination qui devrait probablement se répéter et à la ventilation."

Quant à la situation actuelle, la remontée des cas était prévisible, selon l’infectiologue, mais rien d’alarmant pour l’instant. "On observe une vague relativement petite en ce moment. On ne peut jamais exclure qu’on doive prendre de nouvelles mesures, même si on peut être plus tolérants qu’il y a deux ans."

Yves Van Laethem estimait récemment que nous devrions être tranquilles jusqu’en octobre, sauf nouveaux variants préoccupants. Une prévision commentée par l’infectiologue. "Aucun d’entre nous ne peut dire avec 100% de certitude que la situation du prochain automne sera meilleure que le dernier. Il faut continuer à se préparer pour le pire scénario."

