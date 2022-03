Proximus va basculer en HD trois chaînes étrangères populaires

Trois canaux que la TV digitale Pickx est la seule à proposer par défaut bénéficieront bientôt d’une image haute définition et de meilleure qualité.

Les services de télévision digitale de Proximus, Orange, VOO ou encore Scarlet diffusent encore de nombreuses chaînes en définition standard (SD). En Wallonie, la haute définition (HD) est en priorité réservée aux chaînes francophones les plus populaires: La Une, Tipik, La Trois, RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, TF1, France 2, France 3…

En marge de ces canaux incontournables, les opérateurs posent des choix sensiblement différents à l’heure de négocier les droits HD des chaînes thématiques et des chaînes étrangères. Exemple: BBC One. La télévision publique britannique est relayée en haute définition par VOO et Orange, en définition standard par Proximus Pickx.

Les Rai 1 à 3 en HD en juillet au plus tard

Pour la télévision publique italienne, la situation est plus compliquée. Dans un mix de HD et de SD, certains proposent la seule Rai 1, d’autres le trio Rai 1, Rai 2 et Rai 3. Voici la situation opérateur par opérateur en Wallonie:

– Proximus Pickx: Rai 1, Rai 2 et Rai 3 en définition standard (SD).

– VOO: Rai 1 en haute définition (HD), Rai 3 en SD.

– Orange: Rai 1 en HD.

– Orange TV Lite, Scarlet (Proximus), Zuny (VOO) et Tadaam (Telenet) ne proposent pas la Rai dans leur sélection de chaînes.

Seul opérateur à proposer les trois canaux de la Rai dans l’abonnement de base, Proximus les diffusera d’ici juillet 2022 en haute définition (HD), en lieu et place de la bonne vieille définition standard (SD). Les droits sont acquis et l’ancien Belgacom prépare la transition technique. En juillet 2022 également, Pickx cessera de relayer le signal SD des Rai 1 à 3.

TMC sur Proximus à partir du 1er avril 2022

Berceau de l’émission Quotidien de Yann Barthès, TMC (en HD) fera bientôt partie de l’offre TV de base de Proximus Pickx. Le 1er avril 2022, la chaîne du groupe TF1 sortira des bouquets payants Entertainment Channels et Family de l’ancien Belgacom, au profit du bouquet basique.

TMC (en HD) fait déjà partie du catalogue de base de VOO, d’Orange TV, d’Orange TV Lite et de Zuny en Wallonie.