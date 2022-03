Best of foot local: des bagarres générales, un score complètement fou et une terrible blessure (vidéo)

Des buts à la pelle, des actions cocasses et le meilleur du foot local: chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

1. Baston générale

Si le choc entre Toernich et Martelange a tenu toutes ses promesses sur le terrain, ce fut tout le contraire en tribune. Sur une vidéo filmée depuis les tribunes, on voit différentes personnes se battre avec des bouteilles et autres. Le score de 2 partout en est donc bien secondaire face à des comportements aussi pathétiques.

2. Une marée orange

Si le match au sommet est tombé dans l’escarcelle rochefortoise face à Vencimont, les locaux peuvent tout de même remercier leurs supporters. Toujours en nombre depuis le début de saison, les tifosis ont rempli le stade de couleur orange et ont chanté pour leurs joueurs.

3. Bagarre et match arrêté à Othée

Le derby entre voisins opposant Patro Othée et Crisnée se sera terminé de bien triste manière. Alors qu’Othée menait 1-0 et qu’il ne restait plus que vingt minutes de jeu, un joueur du Patro est monté dans les tribunes pour régler ses comptes et obliger l’arbitre à arrêter la partie. "Le football n’en est que perdant avec de pareils agissements" souligne Damien Kremer, coach visiteur.

4. L’addition risque d’être salée

Alors que Libramont se déplaçait du côté d’Ethe, le traditionnel délégué de l’équipe a dû déclarer forfait en dernière seconde pour des raisons privées. Ni une, ni deux, le Président Jacquemin a dû quitter le restaurant dans lequel il mangeait afin de pouvoir arriver au match dans les temps et aider son équipe.

5. Diallo en feu

En Division 3 ACFF, Herstal a pu compter sur un immense Diallo pour écraser Marloie sur un score de tennis. Auteur de trois buts et un assist, le feu follet liégeois a battu à lui seul ses adversaires du jour. À noter que les joueurs de Marloie ont vite eu l’occasion d’oublier le match puisqu’ils ont été invités par leur équipier Mayanga à faire la fête chez lui.

6. Terrible blessure pour Antoine Tilkin

Si les Stéphanois ont battu Auderghem, ils ont surtout perdu Antoine Tilkin pour une très très longue période. "Antoine s’est blessé lors d’un contact avec le gardien. Il a une double fracture du tibia-péroné. Sa saison est très certainement terminée, et même sûrement la prochaine aussi." souligne, dépité, Renald Pansaerts.

7. La fête a été reportée

Alors que la RAAL n’avait perdu des points qu’à une seule reprise depuis le début de la saison, ils viennent d’aligner un 0/6 contre Verlaine et Tubize. Pas de chance, il ne leur fallait qu’un seul point pour être couronné à domicile... Le champagne a donc dû être mis de côté.

8. Un score fou

6-5. Non, on ne parle pas d’un premier set de tennis plutôt disputé mais bien de la rencontre de football entre Rongy et Etoilés Ere. On vous laisse lire l’évolution complètement folle de cette rencontre, mais une chose est sûre, le spectateur neutre a dû s’éclater en ce dimanche après-midi.

9. Clap de fin pou Phil Caserini

Battus ce dimanche 0-3 contre Jette, Philippe Caserini et Stockay mettent fin à leur collaboration, faute de résultat en 2022 et surtout, pour effectuer un électrochoc au sein du noyau.