PHOTOS | R1 Dames: Boninne remporte le derby namurois à Loyers

Plus incisives que leurs hôtes loyersoises, les filles de Boninne se sont adjugé le derby namurois de Régionale 1 Dames.

Nos photos du match.

Loyers 58 – Boninne 76 20-24, 14-16, 12-15, 12-21. LOYERS: Laloux 10 (1x3), Bechoux 22 (4x3), Laurant 7 (1x3), Giaux 1, Ronveaux 10 (1x3), Vanhorsigh 2, Moeys 2, Robert 4. BONINNE: Laffineur 10 (1x3), Fivet 8, Compère 21 (3x3), Lesire 7, Hubaut 12, Skiadopoulou 5, Broers 2, Ory 4, Lakkerwa 2, Le Trequesser 4.

«Un de nos plus mauvais matches»

C’est sans doute un de nos plus mauvais matchs défensifs du second tour, pense l’ailière loyersoise, Mathilde Bechoux. On a à cœur d’ennuyer toutes les équipes, c’était un match à prendre. Or, on n’y est pas parvenu car on a raté énormément de paniers faciles sous l’anneau et nous n’avons pas réussi à répondre tout le temps à l’agressivité boninnoise. Les rotations ont aussi joué leur rôle. "

«Notre vrai visage»

"Par rapport à notre dernière défaite contre Ottignies, on a remis les pendules à l’heure, notamment en deuxième mi-temps, confie la meneuse de Boninne, Pauline Compère. On a montré notre vrai visage, en se battant à cinq en attaque et en défense. Par ailleurs, nous avons bien profité de notre avantage physique pour fixer à l’intérieur afin de ressortir les ballons pour des bons tirs extérieurs."