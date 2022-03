Invasion de l’Ukraine: L’assaut des forces russes sur Marioupol est un "crime de guerre majeur"

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé lundi les destructions commises de manière indiscriminée par l’armée russe dans la ville assiégée de Marioupol en Ukraine comme un "crime de guerre majeur".

"Ce qui se passe a Marioupol est un crime de guerre majeur. Les bombardements indiscriminés dévastent la ville et tuent tout le monde" a-t-il accusé, avant une réunion avec les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l’Union européenne, consacrée à l’examen de nouvelles sanctions contre Moscou. Les ministres débattront aussi de nouvelles aides d’urgence et de coopération militaire avec l’Ukraine.

La discussion sur de nouvelles sanctions "ne sera pas simple", a prédit un diplomate européen avant la réunion, car elle touche à la question d’un embargo européen sur les énergies fossiles exportées par la Russie.

La Pologne et les pays baltes pressent leurs partenaires européens d’opter pour un embargo sur le pétrole et le gaz, mais l’Allemagne, très dépendante du gaz russe, y est réticente, tout comme certains autres États membres. Varsovie veut aussi mettre davantage l’accent sur l’Otan dans la stratégie commune de défense (la "boussole stratégique") qui est discutée ce lundi, selon un diplomate.

Cette proposition, élaborée depuis bien avant l’invasion du 24 février en Ukraine, vise à renforcer la coopération militaire des Européens avec un projet d’une force commune de réaction rapide en cas de crise.

Le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov doit aussi informer les ministres européens de la situation sur le terrain. Le ministre des Affaires étrangères de Moldavie, Nicu Popescu, doit aussi intervenir.

Cette réunion ouvre une semaine d’intenses discussions entre alliés occidentaux sur l’Ukraine: un sommet de l’UE, un sommet de l’Otan et des discussions en G7 sont programmées en fin de semaine.