"Harakiri", "Ancelotti les a rendus fou", "On n’a pas compris", Courtois et la presse espagnole déglinguent les choix du coach madrilène

La lourde défaite du Real dans le Classico va laisser des traces.

La victoire du FC Barcelone 0-4 au Real a fait énormément de bruits et va laisser des traces, à coup sûr. Écrasés, sans réponse, les Madrilènes ont reçu énormément de critiques de la part de la presse espagnole.

"Le Harakiri d’Ancelotti" décrit As, qui ne comprend pas l’idée de mettre Modric en numéro 9. "Ancelotti les a rendus fous" décrit Marca, qui se demande encore pourquoi ni Bale, ni Eden Hazard n’ont pu participer à la rencontre.

Courtois critique son coach

Mais la réaction qui fait le plus de bruit est sans conteste celle de Thibaut Courtois. Le portier belge est connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche et Ancelotti va bien vite le comprendre. "L’entraîneur a voulu changer un truc mais après 10 secondes (en deuxième période), Ferran est devant moi et il rate. Une minute plus tard, il met le 3-0. Ensuite un long ballon, 4-0. Aujourd’hui c’était trop facile. On a loupé trop de passes faciles. On était nulle part."

On attend désormais de voir la réaction du coach.