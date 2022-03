"Mariés au premier regard": "Elle s’intéresse plus à moi que moi à elle"

Entre Nathalie et Michaël, deux participants de "Mariés au premier regard", ça ne décolle pas.

Une semaine après avoir assisté au mariage bancal de Nathalie et Michaël, les inconditionnels de " Mariés au premier regard " (RTL-TVi) ont pu se rendre compte, ce dimanche soir, que la relation entre les deux participants ne parvenait pas à décoller.

Incapable de passer au-delà du physique de sa nouvelle compagne, le quadragénaire disonais a du mal à s’investir. Ce que lui reproche ouvertement Nathalie lors d’un repas organisé durant leur lune de miel.

"Je ne lui pose pas autant de questions que je ne lui en pose. Et je pense qu’elle n’a pas tort, reconnaît Michaël face caméra. Elle s’est aperçue qu’elle s’intéressait plus à moi que moi à elle."

Reste que le Disonais - qui avait déjà fait comprendre qu’il n’était pas attiré par sa prétendante - se défend maladroitement face à son épouse. "Je ne suis pas curieux à la base, explique ainsi celui qui, bien qu’il soit pourtant marié, assure ne pas vouloir "rentrer dans l’intimité" de Nathalie.

Pourtant bien décidée à faire les efforts nécessaires pour donner une chance à leur relation, Nathalie se désespère. "On s’est engagé pour quelque chose et j’essaie de lui faire comprendre comment je me sens et ce qui m’ennuie. Et je crois qu’il ne comprend pas, en fait."