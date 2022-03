18 sur 18 et 20 buts marqués : Bruges est une véritable machine à buts

Avec une moyenne de plus de trois réalisations par match, les Blauw en Zwart sont presque incontrôlables depuis un mois et demi.

"Notre première période était très intéressante", estimait Bernd Storck après le match. "Dans les vestiaires, on était optimistes et on pensait même à empocher plus qu’un point. Mais après, on a vu la classe de Bruges, qui a poussé pendant quelques minutes. La jeunesse de mes joueurs était nettement plus visible, avec un manque de concentration et le 2-1 concédé après quelques minutes."

Cette analyse de l’entraîneur limbourgeois symbolise bien la puissance offensive des Blauw en Zwart, en ce moment. Une phase arrêtée pour le 1-0, une action construite pour le 2-1 et de la roublardise pour le break. Si on y ajoute la contre-attaque, sur l’exclusion de Sadick, tous les éléments y étaient.

Sur les six dernières journées, ils ont empoché la totalité de l’enjeu (18/18) et marqué 20 buts. Tout simplement irrésistibles. Mis en échec, comme ce fut le cas avec un Genk conquérant, qui a réussi à gagner le duel de la possession de balle pendant 45 minutes, ils trouvent la faille. "Les Limbourgeois se sont adaptés (3-5-2), ce qui nous a forcés à chercher d’autres solutions, commentait Denis Odoi. C’était compliqué en première période, mais ensuite nous avons bien réagi. C’était un Bruges à deux visages. On s’est rendu compte qu’il fallait davantage d’infiltrations pour obliger notre adversaire à sortir de position et créer des espaces. C’est une bonne leçon pour les play-off."

En première période, Nsoki a apporté le surnombre avec ses montées balle au pied. Buchanan, devant lui, était l’ailier le plus remuant. Après la pause, c’est Mata qui a joué ce rôle et Skov Olsen qui en a profité. Des initiatives absentes dans les rangs limbourgeois. "Nous aurions pu mettre davantage de vitesse dans notre jeu durant les 45 premières minutes, c’est ce que nous avons fait après la pause et c’est ce qui nous a permis de faire la différence", a ajouté Alfred Schreuder, l’entraîneur local.

L’autre facteur déterminant, c’est la confiance devant le but. Les Blauw en Zwart ont marqué à des moments importants, au début de chaque période. Une efficacité que les Genkois n’ont pas su imiter.