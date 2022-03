Coupe AWBB: un sur quatre dans un excellent état d'esprit pour les jeunes Carolos

Les finales de coupe AWBB ce week-end à Beez n'ont souri qu'à un club carolo sur quatre...

Malgré l’ampleur du revers (87-42 contre Liège), Laurent Consoli, coach des U14 de Pont-de-Loup, ne faisait pas la moue: "Les filles n’ont pas démérité face à un adversaire supérieur au niveau du physique et de l’intensité. Nous avons répliqué en première mi-temps. La suite a été plus compliquée. Mais l’attitude des filles a été exemplaire. Elles ont tout donné, tout essayé. Disputer une finale reste une belle et précieuse expérience en soi. Bravo à nos 150 supporters qui n’ont cessé de mettre l’ambiance."

Dimanche, la journée a également débuté par un revers carolo assez lourd. C’était plutôt prévisible. Uccle avait déjà pris nettement la mesure du Spirou Basket Jeunes du duo Priels-Betti, en championnat. Les Bruxellois ont remis le couvert 64-43, soit un écart plus raisonnable que lors des deux précédentes confrontations, toujours en s’appuyant sur des big-men trop physiques pour les cadets du Spirou.

Les U18, par contre, ont pris la mesure de Woluwe sur le fil (67-71). "Je tire un coup de chapeau aux deux équipes. Ce match s’est disputé dans une excellente ambiance, sans aucune rouspétance, souligne le coach Atta Bruce. Ce succès, c’est le fruit du travail en semaine mais ce n’est qu’une étape dans le processus de formation."

La finale U21 s’annonçait tout aussi disputée. Le Centre AWBB s’impose 93-85. "Nous encaissons trop, reconnaît le coach Marc Delporte. À un certain moment, le Centre s’est enflammé, notamment grâce au jeu en percussion de Bula et des triples de Di Maria. Le chassé-croisé a perduré à la reprise. Malheureusement, la sortie de Samuel Swolfs sur deux antisportives discutables, a pesé lourd dans la balance. Selon moi, Marlon Makwa aurait dû récolter quelques bonus supplémentaires. Mais cela n’enlève rien à la victoire du Centre. "