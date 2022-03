PHOTOS | P4H: Erpion garde le zéro à Forges

Les Erpionnais maintiennent leur avance de six points grâce à ce partage obtenu sur le terrain de Forges, leur dauphin. Ils tiennent le bon bout.

Boussu/Wal. 2 - Montigny B 0

" On a assuré l’essentiel, commente Marc Roelants. Le score aurait pu être plus large mais ne faisons pas la fine bouche. On a confirmé nos belles dernières prestations." " Boussu ne nous a pas dominés de la tête et des épaules mais était meilleur que nous, juge le joueur montagnard Samuel Dorigo, qui remplacera Michaël Siciliano jusqu’en fin de saison (il se remet d’une rupture du tendon d’Achille). Nous étions bien en place. Certains U19 ont sorti une belle prestation."

Beaumont B 4 - Sivry 2

L’entraîneur visiteur voit des progrès. " Avec un exclu à la 20e, ça devient encore plus compliqué, dit David Dartevelle. On s’est créé quelques occasions et je remarque qu’on s’améliore depuis un mois. On prend confiance et on construit petit à petit pour la saison prochaine."

Momignies 6 - Merbesars 0

Pas de souci pour les Mominois, toujours dans l’optique de préparer le tour final. " On a pris le match en main tout de suite, explique Jean-Denis Durieux. Les joueurs ont pris du plaisir, on a mis la manière. C’était une belle journée avec l’inauguration du nouveau terrain par les autorités communales."

Gozée 0 - Thuin B 4

Les Thudiniens se rapprochent de la deuxième place grâce à cette nouvelle victoire. " deuxième ou troisième, ça ne change rien pour moi, lance Bernard Livémont. Notre objectif est de se qualifier pour le tour final. On fera les comptes à la fin et on verra où nous nous trouvons."

Froidchapelle B 1 - Marbaix A 1

À 11 contre 9, les Rouges avaient l’occasion de ressortir avec les trois points, en vain. " Je suis déçu qu’on n’ait pas su prendre le dessus en supériorité numérique, peste Daniel Vanderheyden. Marbaix n’a pas démérité non plus. Mentalement, nous avons progressé car on aurait perdu ce match au premier tour." " Je suis heureux avec le point, estime Bernard Frère. À 9, on a encore eu de belles possibilités."

Forges 0 - Erpion B 0

Le nul n’arrange que les Erpionnais. Forges devait gagner pour revenir à trois points du leader et maintenir le suspense dans la course au titre mais les hommes de Luc Quertinmont n’ont pas réussi à faire basculer la partie. L’écart reste de six points entre les deux équipes. Ça devient désormais très compliqué pour les Glorieux.

Solre B 1 - Chimay/Virelles 1

L’entraîneur visiteur Grégory Vignas a tout de même quelques regrets après cette rencontre. " Si c’est 0-3 à la pause, il n’y a rien à dire. Dans l’ensemble, on méritait de l’emporter. Avec seulement 12 joueurs disponibles, je peux être content de ce que j’ai vu."