P2A: Arquet n’est plus invaincu!

Antoine Leruth (Ligny) a trouvé deux fois le chemin des filets sur la pelouse d’Arquet, qui n’est désormais plus invaincu en championnat. ÉdA

Arquet a subi sa première défaite de la saison en championnat. Ce sont les Lignards qui ont eu le "privilège" de mettre fin à l’impressionnante série de 26 matches sans défaite des Vedrinois.

Arquet 1 – Ligny 4

Privés, entre autres, de leur buteur Tanguy Jonckers, les Vedrinois ont été incapables de combler l’écart créé par Basile Adam et Antoine Leruth, prompts à exploiter deux approximations défensives. Antoine Mertus sorti sur blessure (commotion), Mehdi De Vitto avait relancé le suspense sur penalty. En contre, Corentin Paris douchait les espoirs visités, avant le second but de Leruth. "Les victoires ne seraient pas belles si les défaites n’existaient pas", philosophe le mentor vedrinois Denis Sulejman. Son équipe restait sur une série de 26 (!) rencontres d’affilée sans défaite en P2A.