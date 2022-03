Couvin – Hamoir: Les Fagnards enchaînent un 3e succès de rang

En D2 ACFF, Couvin-Mariembourg poursuit sa remontée avec une nouvelle victoire, face à Hamoir ce dimanche après-midi. Retour en images sur la rencontre.

Couvin-Mariembourg 1 – Hamoir 0

But: Gillis (1-0, 31e)

Les Fagnards sont toujours dans le coup et le maintien est plus que réalisable à présent. Ce beau succès contre Hamoir (4e défaite en 5 matches) leur permet de recoller à Verlaine, défait à Warnant, et de revenir à un petit point de Givry, premier non relégable.

Tristan Gillis: «Un véritable boost pour le groupe»

"C’est un gros soulagement de l’avoir emporté cet après-midi car nous aurions pu être rapidement menés 0-2. Nous sommes allés chercher ce résultat et tout le monde se bat pour maintenir le club. C’est un beau week-end pour Couvin avec ce troisième succès d’affilée et ce retour à un point de Givry est un véritable boost pour le groupe."