Farid répond à votre question météo: beaucoup de soleil avec un vent qui va faiblir ces prochains jours

La question du jour à Farid est celle de Carole-Anne de Charleroi (Hainaut): "Salut Farid, je suis responsable d’un centre de revalidation pour hérissons sauvages. Certains d’entre eux qui ont été soignés vont bientôt se réveiller d’hibernation et doivent être relâchés. Risque-t-on encore de bonnes gelées?"

Bonjour Carole-Anne, nous attendons donc une longue période calme et anticyclonique dès ce lundi et l’amélioration était déjà présente dimanche après-midi. Les nuits seront dégagées et peu venteuses mais vu l’origine du flux et la masse d’air relativement douce en altitude, les gelées seront principalement observées dans les vallées du sud.

Il fera encore froid ce lundi matin avec 0 à -1°C localement sur le centre mais pour la suite, on devrait se situer entre 1 et 4°C de nuit pour 16 à 18°C la journée! Peu de vent et de super sensations printanières tandis les bonnes gelées sont exclues ces 7-8 prochains jours du moins en basse et moyenne Belgique.

Et sur le reste du pays?

L’anticyclone reprendra la main et la goutte froide s’évacuera vers la mer du nord. Le flux de sud-est enverra de l’air plus sec avec de larges éclaircies en matinée et des nuages de moyenne altitude du Hainaut aux Flandres donnant parfois un joli lever de soleil. En cours de matinée, toujours un chouette soleil et encore quelques passages nuageux surtout sur les Flandres.

Durant l’après-midi, toujours des conditions très agréables avec beaucoup de soleil et des champs de cumulus principalement sur les Flandres, le nord et l’extrême est. Les maxima seront en nette hausse affichant 16 à 18°C en plaine sous un vent de sud n’excédant pas 25-30 km/h, ressenti bien meilleur que ce dimanche et même samedi! En soirée, ça finira de se dégager partout et la nuit sera calme.