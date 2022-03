El Matoui et Martens sur la longue distance au Val d’Heure, Marrion et Van den Abeele sur la courte | PHOTOS & VIDEO

Plus de six cents coureurs étaient présents dimanche matin au château communal de Ham-sur-Heure, lieu de départ du Val d’Heure, course du Delhalle. Parmi eux les grosses pointures du challenge. Ainsi Abdeslam El Matoui s'est imposé sur la distance reine (14.7 km en 47.04) devant Nicolas Lavet et Lahcen El Matougui. Chez les dames, Catherine Martens a remporté une nouvelle victoire dans son jardin (56.41). Sur la courte distance (7.6 km), les vainqueurs sont Geoffrey Marrion (25.10) et Elodie Van Den Abeele (29.17).