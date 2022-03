Un "Pôle espoirs" à la NamurSports Academy

Dès septembre prochain, l’académie ouvrira ses portes aux jeunes footballeurs ambitieux. Agencée dans les anciennes infrastructures du Royal Hockey Club de Namur, cette académie dévoile la création d’un "Pôle Espoirs" destiné à la catégorie U15. L’objectif: développer le talent de la nouvelle génération. Pour arriver à ses fins, elle assure un accompagnement de qualité pour les joueurs et gardiens. Une équipe de formateurs diplômés et de préparateurs physique professionnels encadre ces jeunes, suivis par une équipe médicale. Des séances d’entraînement seront données six fois par semaine. Deux séances hebdomadaires seront également consacrées au renforcement musculaire. Un programme structuré qui permet aux joueurs de progresser rapidement. "Nous organiserons des rencontres amicales de manière graduelle. Nous commencerons par des matchs face à des équipes locales et notre principal objectif est d’affronter des équipes étrangères en fin de saison", précise Olivier Robrecht, directeur de la NamurSports STVV Academy.

L’académie présente trois centres d’entraînement: la NamurSports Academy, le pôle sportif de Limelette (Louvain-La-Neuve) et quelques séances seront données sur le terrain de Saint-Trond. Le centre de formation permet également aux joueurs de loger à l’internat de Suarlée. "Si des garçons viennent d’horizons plus lointains, il est plus simple pour eux de séjourner dans cet internat. En ce qui concerne leurs déplacements scolaires, ils sont pris en charge par des navettes", poursuit Olivier Robrecht. Autant dire que cette académie de football est prête à accueillir les jeunes footballeurs qui rêvent d’obtenir une porte d’entrée vers le football professionnel.