Laure Gara trouve la mort au carnaval de Strépy-Bracquegnies: "c'était une femme en or"

Elle était bénévole au RAEC Mons. Ce dernier lui rend hommage.

C’est toute une région, tout un pays qui pleure ce dimanche matin. Un peu après cinq heures ce dimanche, plusieurs personnes étaient fauchées par le conducteur d’une voiture qui a foncé dans la foule, alors rassemblée à l’occasion du carnaval de Strépy-Bracquegnies et du ramassage des Gilles Les Bouts en train. Le premier bilan fait état de sept morts, une vingtaine de blessés graves et des dizaines de blessés plus léger.

Parmi les victimes, Laure Gara. Cette dernière gérait la buvette du RAEC Mons, qui lui rend officiellement hommage sur sa page Facebook. "Laure était une vraie passionnée, une femme en or. Bénévole, en T2 ou en VIP, elle vous accueillait toujours avec le sourire et la fierté de servir pour le RAEC Mons, son club de cœur avec le FC Havré", écrivent les responsables du club.

"Laure est décédée cette nuit lors du drame du carnaval de Strepy-Bracquegnies. Le RAEC Mons exprime toutes ses plus sincères pensées à sa famille, à celles et ceux qui ont eu la chance de la côtoyer. Aujourd'hui est un jour noir pour notre club. Merci pour tout ce que tu nous as apporté Laure! Également, nous exprimons tous nos vœux de courage à toutes les familles touchées par ce drame."

Le nom de Laura s’ajoute à ceux de Frédéric Cicero et de Frédéric D’Andrea, gille. Frédéric Cisero était une figure bien connue dans la région du Centre. En janvier dernier, il avait été confirmé à la RUS Binche, il devait devenir son directeur général après avoir terminé son mandat à l'Entité Manageoise. Le club binchois lui a également rendu hommage. Frédéric D’Andrea a quant à lui était la dernière personne à être percutée par le véhicule. Gille, il se situait à l’avant du groupe alors que la voiture a foncé sur la foule depuis l’arrière.