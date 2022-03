Basècles: pas de report des travaux à la rue de Péruwelz, au grand dam de la Ville de Péruwelz

Le chantier d’aménagement de pistes cyclo-piétonnes et de réfection de la voirie sera lancé jeudi prochain. Pour des raisons de mobilité, les autorités péruwelziennes avaient demandé de postposer les travaux. Sans succès.

Un important chantier débutera le jeudi 24 mars à la rue de Péruwelz à Basècles, sur sa section comprise entre la rue Octave Battaille et le zoning Polaris (Péruwelz). Ces travaux ont pour finalité de créer des pistes cyclo-piétonnes et de rénover la voirie. Le marché, dont le cahier des charges avait été approuvé par le conseil communal de Belœil en novembre dernier, est estimé à 906 530€.

"Un planning et un plan de signalisation seront transmis prochainement par l’entreprise. Une communication sera faite aux riverains via des toutes-boîtes et à la population via le site internet et le compte Facebook de la Commune", précise l’administration belœilloise.

Dans la foulée de cette communication, la Ville de Péruwelz a réagi en déplorant le timing de ce chantier et des impacts en matière de mobilité. "Étant donné les difficultés de circulation qu’engendrent déjà les travaux à la Neuve Chaussée, nous avions demandé que les travaux puissent être postposés. Cela n’a malheureusement pas été possible."