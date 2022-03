La baisse de prix des carburants, le retour de Gaston Lagaffe, les restos d’un Top Chef ou avec des invendus: notre sélection d’articles pour les 55 ans et plus

Comme dans le ciel devenu bleu azur, des rayons de soleil ont percé dans l’actualité de cette semaine, hélas toujours ternie par la guerre en Ukraine: la baisse du prix des carburants (certes un peu légère mais c’est déjà ça) et le retour annoncé de Gaston Lagaffe pour nous dérider les zygomatiques.

Entre nous…

Mais pourquoi s’encombre-t-on de tant de choses inutiles?

Dans un précédent billet, j’évoquais les grands bonheurs retrouvés en triant des "petites" choses, qui n’en sont pas, avant un déménagement: les dessins et mots des enfants, les photos de chers disparus, etc.

Eh bien, je ne me doutais pas que déménager toute une vie de famille prendrait tant de temps! Je ne peux que donner un conseil à celles et ceux qui, un jour, seraient aussi amenés à changer de demeure: vous avez vachement intérêt à vous y prendre à l’avance! Pas une semaine ou deux! Mais bien plus!

Et un autre conseil, valable pour tous, déménagement ou pas: tant qu’à retrouver ces souvenirs enchanteurs devenus absents de sa mémoire, pourquoi attendre? C’est aussi l’occasion de se débarrasser de tout ce qui encombre nos caves et greniers. À quoi bon, par exemple, conserver ses cours de secondaire… et même de primaire, par caisses entières? Un petit nettoyage par le vide ne fait de mal à personne, je sais aussi de quoi je parle…

DANS L’ACTU

ÉNERGIES | L’essence et le diesel moins chers, le mazout… en hausse

Les prix à la pompe baissent (un peu). BELGA Le SPF Économie a annoncé vendredi des changements de prix pour l’essence et le diesel, en baisse, ainsi que pour le mazout de chauffage, en hausse, lui.

La baisse est une conséquence de l’abaissement des accisessur les carburants décidé par le gouvernement pour aider les consommateurs.

ÉNERGIES | Chèque mazout: qui va en bénéficier? Et quand?

Photo News Pour qui, pour quand, le chèque mazout de 200 €? De nombreuses questions se posent encore…

VIE QUOTIDIENNE | «Le pain à 5 euros, ce n’est hélas plus une fiction»

ÉdA Pour le président de la Fédération francophone de la boulangerie, 5€ pour un pain, ce n’est presque plus une fiction.Il explique pourquoi.

UKRAINE | Le couple royal belge va mettre des logements à disposition des réfugiés ukrainiens

Après avoir visité un centre d’accueil à Molenbeek il y a une semaine, le couple royal va aller plus loin dans son aide aux réfugiés ukrainiens. BELGA

Le roi Philippe et la reine Mathildeont décidé d’ouvrir la porte de plusieurs propriétés appartenant à la Donation royale à des personnes qui ont fui l’Ukraine.

De son côté, entre autres actions de solidarité, un habitant de Doische met ses gîtes à disposition pour accueillir 25 Ukrainiens (vidéo)

SANTÉ | Dans les méandres de notre cerveau

Le Dr Jean Schoenen s’intéresse au sujet de la migraine depuis 40 ans. - À l’occasion de la semaine internationale du cerveau, L’Avenir a interviewé des spécialistes sur différentes thématiques.

COVID | Yves Van Laethem confirme: malgré la remontée des cas, «on est bien tranquilles jusqu’en octobre»

Deux ans après le premier confinement lié la pandémie de coronavirus en Belgique, «L’Avenir» a posé six questions à Yves Van Laethem. ÉdA Mathieu Golinvaux Les nouveaux cas de Covid et les admissions à l’hôpital remontent en Belgique. Comment expliquer ce rebond? On fait le point sur la situation sanitaire avec Yves Van Laethem.

"J’espère que personne n’aura plus jamais à revivre un confinement", souffle le docteur Philippe Devos, dans une autre interview.

EN PRATIQUE

CONSEILS | Poussière du Sahara sur votre voiture: voici ce qu’il ne faut pas faire

Quelques conseils pour éviter de rayer votre carrosserie. Photo News Le sable du Sahara est arrivé en Belgique cette semaine: les conséquences pour votre voiture et, à revoir, lesimpressionnantes photos et vidéosde la couche de sable qui a recouvert l’Europe.

TÉLÉCOMS | Du nouveau chez VOO, Proximus et Orange, chez Netflix aussi

VOO avait déjà augmenté certains tarifs en juillet 2021. L’opérateur récidivera le 1er avril 2022. SB Arts Media – stock.adobe.com

Après Proximuspour ses packs Flex la semaine passée, VOO a annoncé l’augmentation de ses tarifs.

Proximus va lancer une nouvelle b-box au Wi-Fi plus rapide.

Orange change de décodeur TV: quels sont les plans de Proximus et VOO?

Télé aussi: Netflix teste la fin du partagedu compte: + 2,70€ par "squatteur".

HABITAT | Accroître votre sentiment de sécurité

Rainer Fuhrmann – stock.adobe.co Un cambrioleur se donne de 6 à 8 minutes pour pénétrer dans une habitation. Quelles solutions faut-il mettre en place pour l’en dissuader? En matière d’alarmes, il en existe aussi qui sont adaptées aux animaux domestiques.

ANIMAUX | Un élevage de chiens à la maison: une bonne idée?

- Julie et Maxime ont eu envie de faire faire une portée à leur chienne. Une sacrée aventure qu’ils déconseillent de prendre à la légère.

COUPS DE CŒUR

BD | Le retour de Gaston Lagaffe

- - Après trente ans d’absence, Gaston Lagaffe va connaître de nouvelles aventures sous la plume du dessinateur canadien Marc Delaf. Le Retour de Lagaffe sera en librairieen octobre, pour les 100 ans de Dupuis.

ANTI-GASPI | Un resto qui valorise les invendus

Oh Happy Food, c’est le nom du restaurant de Gwenaëlle Evrard à la Namufacture à Namur. - Gwenaëlle Evrard ouvre un restaurant à Namur. Ses recettes sont à base de surplus de production et de légumes invendus.

GASTRONOMIE | Arnaud Delvenne, de «Top Chef», ouvre son resto: «Au menu, une cuisine à l’italienne»

Arnaud Delvenne, candidat liégeois de «Top Chef». ÉdA Le candidat liégeois de la saison en cours de Top Chef a ouvert son propre resto, en face de l’Université de Liège.

MIAM | Notre recette de la semaine: farcis de saumon aux petits légumes

- Le saumon fumé fait toujours sensation en entrée. Si on y ajoute des crevettes et du crabe, cela donne une préparation extra. Découvrez notre recette de la semaine.

VINS | Rencontre avec Benoît et Dries, meilleurs sommeliers belges

ÉdA Mathieu Golinvaux Benoît Couderé et Dries Corneillie sont tous deux sommeliers. Ils sont de loin les meilleurs de Belgique.Leur passion du vin et leur vocation à partager les bonnes bouteilles, ils les ont concentrées dans un site internet où ils proposent une sélection de très beaux vins.