Belges à l’étranger: Onana offre la victoire à Lille, le Milan AC et Saelemaekers reprennent la tête en Italie

Le point sur les résultats de samedi soir dans les grands championnats européens où des Belges étaient en action.

En France, Lille est allé gagner 0-1 sur la pelouse du FC Nantes samedi soir lors de la 29e journée de Ligue 1. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Amadou Onana sur corner quelques minutes avant la pause. Ce succès permet aux Nordistes de remonter à la sixième place avec 46 unités, à quatre longueurs de la deuxième place occupée par Marseille.

Titularisé en défense pour palier certaines blessures, Amadou Onana en a profité pour inscrire son tout premier but en championnat cette saison. À quelques minutes de la mi-temps, sur corner, il était au bon endroit pour reprendre un ballon repoussé par Alban Lafont sur une première tentative de Jose Fonte (41e, 0-1).

Dans le même temps, en Italie, l’AC Milan s’est également imposé sur le plus petit écart contre Cagliari lors de la 30e journée de Serie A. Réserviste au coup d’envoi, Alexis Saelemaekers est monté au jeu à la 78e minute de jeu, alors que le score était déjà de 0-1 en faveur des siens grâce à Ismaël Bennacer (59e, 0-1).

👏 | Ismaël Bennacer donne l'avantage à l'AC Milan d'une belle manière ! 🇩🇿 #CagliariMilan pic.twitter.com/PAO1DhT6Qe — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 19, 2022

Ce but important permet aux Milanais de reprendre la tête du championnat avec 66 points et de compter trois longueurs d’avance sur Naples et Dries Mertens.

En Espagne, l’Atletico de Madrid l’a emporté 0-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano grâce à un but de Koke à la 49e minute. Yannick Carrasco était suspendu pour cette rencontre. L’Atletico occupe la 3e place du classement avec 54 unités, avec deux longueurs d’avance sur le FC Barcelone et à deux points du FC Séville, 2e.