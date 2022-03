Ed Cottrell, le vétéran qui a survolé le Mardasson, ému d'être remonté dans un avion d’époque

Six vétérans US, dont Ed Cottrell, étaient au Bastogne War Museum samedi.

C’est une sacrée file d’attente qui occupait le hall d’entrée du Bastogne War Museum samedi en début d’après-midi. S’il y avait bien quelques visiteurs, la grande majorité était présente pour profiter de la séance de dédicaces des six vétérans de The Rifle, le livre d’Andrew Biggio, évidemment présent aussi. L’événement qui devait se terminer vers 14 h a débordé de plus d’une heure. C’est que ces héros sont fort demandés, tout en ayant un horaire à respecter puisqu’une visite du Bois de la Paix était ensuite programmée. Difficile dans ces circonstances d’interviewer celui qui a survolé le Mardasson vendredi, Ed Cottrell. On apprendra tout de même que l’ancien pilote a été ému de remonter dans le T6 texan, un avion qui était utilisé pour l’entraînement. Et qu’il a profité pleinement d’un vol "génial" avec un temps magnifique. Ne pouvant pas regarder vers le sol depuis sa position dans l’avion, l’Américain de 100 ans a aussi été surpris et ravi d’apprendre que plus de 100 personnes s’étaient rassemblées pour assister à son passage aérien.