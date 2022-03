Eupen a-t-il été privé de deux penaltys face à Malines?

La course au maintien continue pour Eupen, qui a pris un point face à Malines dans des circonstances loin d’être faciles. Eupen - Malines : 1 -

Eupen n’est pas encore sauvé. Ce samedi après-midi, les Pandas ont pris un point face à Malines (1-1). Pas assez que pour s’assurer du maintien en D1A, peu importe ce que Seraing fera plus tard dans la soirée.

Les Eupenois ont trouvé l’ouverture dès la 8e: sur un corner de Peeters joliment repris de la tête par Boris Lambert.

On retrouvait l’Eupenois Lambert dans l’autre rectangle à la 21e, lorsqu’il était devancé par Schoofs qui égalisait.

Mais c’est surtout l’arbitrage qui a longuement nourri les discussions ce samedi au Kehrweg.

Notamment à la 13e, lorsque Prevljak semblait retenu fautivement alors qu’il avait la balle du 2-0 au bout de la chaussure, dans la surface. Difficile de comprendre l’immobilisme de l’homme en noir et le silence du VAR.

Pareil à la 75e, lorsqu’Emmanuel Agbadou se voyait pris en sandwich et touché au front (en sang). Là non plus: pas de penalty à la surprise générale.

Par contre, l’arbitre n’a pas hésité, juste avant la mi-temps, à accorder un péno aux Malinois. Une décision logique, tant la faute d’Amat sur van Drongelen était grossière. Pire: après avoir ceinturé van Drongelen, le capitaine d’Eupen bousculait Vanlerberghe dans la foulée et écopait d’une 2e jaune synonyme d’exclusion.

La bonne nouvelle pour Eupen, c’est que Mrabti loupait son envoi, repoussé par le poteau.

Réduits à dix et malgré un arbitrage qui ne les a pas aidés, les Eupenois ont tenu le point du partage. En fin de match, ils auraient même pu prendre les trois points, sur cette double tentative de Magnée dans les arrêts de jeu.

Ce partage, ce n’est pas assez pour se sauver, on le répète, mais ce match nul pourrait s’avérer décisif au décompte final…

Après la pause internationale, Eupen ira à Genk (3 avril) avant de terminer sa saison à domicile, face à Ostende, le 10 avril.

Le match: Eupen – Malines 1-1

Arbitre: M. Vergoote

Carte rouge: Amat (2e jaune, 43e)

Carte jaune: Agbadou

Buts: Lambert (1-0, 8e), Schoofs (1-1, 21e),

EUPEN: Nurudeen; Beck, Heris, Agbadou, Amat, Magnée; Lambert (90e+2 Müsel), Jeggo, Peeters (90e+2 Déom); Nuhu (71e Alloh), Prevljak (62e Cools).

MALINES: Coucke; Walsh, Vanlerberghe, van Drongelen, Van Hoorenbeeck; Schoofs, Souza; Hairemans (81e Engvall), Mrabti (71e Shved), Storm; Cuypers.