N1, D2-D3 ACFF: suivez notre multilive ce dimanche

Le RFC Liège reçoit le leader de Nationale 1 Dessel Sport. Les Sang et Marine n'ont plus connu la victoire depuis un mois et tenteront de relancer dans la course au top 4. En D2, Couvin essayera de créer l'exploit face à Hamoir et ainsi garder l'espoir du maintien. En D3A, Aische (3e) va défier Manage (4e) dans sa lutte pour le tour final. Gosselies affronte les Brainois d'Olivier Suray, qui fait son retour au Stade Bardet. Dans la série B, Raeren (4e) accueille Sprimont (5e). Wanze/Bas-Oha, actuellement premier relégué, n'aura d'autres choix que de défaire la lanterne rouge Gouvy.

Nationale 1 (23e journée):

15h00 RFC Liège - Dessel Sport

15h00 Visé - Patro Eisden

15h00 Tirlemont - Rupel Boom

15h00 Francs Borains - Winkel Sport

D2 ACFF (25e journée):

15h00 Stockay - Jette

15h00 Warnant - Verlaine

15h00 Couvin-Mariembourg - Hamoir

15h00 Solières - Waremme

D3A ACFF (25e journée):

15h00 Manage - Aische

15h00 Pays Vert - Stockel

15h00 Binche* - Tamines

15h00 Gosselies - RCS Braine

D3B ACFF (25e journée):

15h00 Herstal - Marloie

15h00 Mormont - Huy

15h00 Dison* - Richelle

15h00 Habay - Oppagne

15h00 Wanze/Bas-Oha - Gouvy

15h00 Raeren - Sprimont