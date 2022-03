Mondiaux d'athlétisme en salle: Anne Zagré en demi-finales du 60m haies, les Tornados et les Cheetahs face aux États-Unis en séries

Anne Zagré s'est qualifiée pour les demi-finales du 60m haies, samedi, lors de la deuxième journée des Championnats du monde d'athlétisme en salle de Belgrade.

Dans la Stark Arena, Zagré, 32 ans, a terminé deuxième de la cinquième série en 8.04, derrière la Bahaméenne Devynne Charlton (8.02). Zagré détient un record personnel en 7.98.

Les trois premières de chacune des six séries et les six meilleurs chronos restants avancent en demi-finales, programmées à 18h15. La finale se disputera en soirée (21h08).

Les Tornados et les Cheetahs face aux États-Unis en séries

Les Tornados et les Cheetahs connaissent les adversaires qui leur seront opposés en séries des Mondiaux d'athlétisme en salle de Belgrade, dimanche matin.

Chez les messieurs, les vainqueurs des trois séries de ce relais 4x400 m, plus les trois autres meilleurs chronos du matin, seront invités à courir la finale en soirée (19h40). L'épreuve féminine ne comprend que deux séries. Ce sont les deux premières de ce tour préliminaire et les deux autres équipes les plus rapides qui se disputeront à 19h55 le titre dans la dernière finale de cette 18e édition des championnats du monde en salle.

Les Tornados ont été placés dans la première série (11h10). Ils s'élanceront du couloir 5 juste derrière les États-Unis. L'Équateur (2), le Nigeria (3) et la Suède (4) seront derrière eux au départ de la même course. Jacques Borlée avait indiqué sa voÉonté de gagner sa série, avant de connaître leur composition, afin de disposer d'une ligne sur le haut de la piste au départ de la finale. La présence des Etats-Unis complique sans doute ce projet.

Trente-cinq minutes plus tard (11h45), les Cheetahs entreront en piste au couloir 3, devant l'Espagne (2) et derrière la Grande-Bretagne (4), les Pays-Bas (5) et les États-Unis (6). Une tâche redoutable attend les protégées de Carole Bam.