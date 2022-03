Le bourgmestre met en garde: "Si on gère une alerte nucléaire comme le Covid, on est mal..."

Pascal De Handschutter, bourgmestre (PS) de Lessines, insiste sur le rôle essentiel de la "première ligne".

Efficacité. C’est sans doute un mot qui peut caractériser le discours de Pascal De Handschutter quand il évoque les deux années de gestion de la crise sanitaire. Efficacité pour réclamer une gestion centralisée, efficacité pour reconnaître l’importance de ces acteurs de première ligne que sont les Communes.

"En tant que citoyen, au début, j’étais plutôt nonchalant par rapport à l’épidémie, en me disant que ce n’était certainement qu’une grosse grippe…" note le Lessinois qui fut plus tard confronté à la maladie, avec même une hospitalisation.

Frustration

"En tant que bourgmestre, j’ai connu, en tout cas au départ, une grande frustration parce qu’on a dit qu’il s’agissait d’une gestion fédérale; nous avons donc été mis sur la touche au début. Et puis, on s’est rendu compte qu’il y avait un problème, notamment mis en lumière par l’épisode des masques. Ici, la Zone de secours a pris en main la commande des masques, même si certaines communes ont tenté de commander des masques qui se sont révélés ensuite inefficaces ou pas bons."

"Exclues de la gestion de la crise dans un premier temps, les Communes se sont avérées être ensuite des acteurs incontournables quand on s’est rendu compte que cela n’allait pas. Mais ce fut une période difficile parce que cela partait dans tous les sens, avec des réunions de Codeco et des commentaires qui allaient ensuite (ou même avant et pendant!) en sens divers…"

Incohérences

"Il y a aussi les incohérences multiples. Comme pour les maisons de repos: on a longtemps accepté les visites; moi-même, j’ai anticipé et j’ai pris un arrêté de police les interdisant; c’était tellement une bonne décision que le Gouvernement wallon se rétractait 48 heures plus tard et les interdisait à son tour."

"Ce qui m’a donc marqué, c’est le désordre et l’incohérence des décisions alors que tous les manuels de gestion de crise indiquent qu’il faut dans ce cas adopter une unicité de commandement. À un certain moment, il faut pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas forcément populaires, mais indispensables; c’était une forme de guerre aussi; on n’est pas là pour négocier… Évidemment, il faut avoir conscience à cet égard de la spécificité institutionnelle de la Belgique et des multiples niveaux de pouvoir… Mais si on doit gérer une alerte nucléaire comme on a géré le Covid, nous sommes mal…"

Expliquer l’inexplicable

Les bourgmestres devaient ensuite être les garants du respect des règles, dès la réception des arrêtés royaux d’exécution. "Et nous devions souvent attendre les textes précis le vendredi soir ou le samedi matin quand le personnel communal est parti… Avec là aussi des frustrations et des incohérences: on a par exemple ouvert les fleuristes le lendemain de la fête des mères; c’était ahurissant!"

"Nous devions donc parfois faire respecter des dispositions dont nous n’étions pas convaincus nous-mêmes… C’est vachement compliqué… Dans certains cas, on aurait dû impliquer davantage les bourgmestres et leur laisser une marge d’appréciation."

"Nous n’avons pas la capacité décisionnelle qui est liée à la responsabilité qu’on a de répondre aux attentes des gens. Mais bon, on nous avait dit au départ que nous ne pouvions pas prendre d’arrêtés parce que c’était quelque part en violation de ce qui était décidé à un niveau supérieur…"

"Par ailleurs, nous étions sollicités par des questions nombreuses; on aurait dû ouvrir un site web avec des FAQ et non nous les envoyer; car cet aspect a aussi généré beaucoup de fatigue parce que les gens pensaient nous allions pouvoir faire sauter des verrous, en disant même parfois que dans d’autres communes c’était possible; mais non, nous étions là pour faire respecter des textes, c’est tout."

Fatigue

Le Gouvernement fédéral, les bourgmestres. Et entre les deux, les gouverneurs des provinces. "Je pense qu’ils ont saisi l’aubaine parce que leur rôle est régulièrement remis en question; ils ont saisi la balle au bond, je pense, pour tenter de démontrer une certaine utilité…"

"Il faut aussi noter le caractère exceptionnel de la crise et la nécessaire phase d’apprentissage qu’elle a exigé pour toutes et tous" remarque le bourgmestre de Lessines.

"J’avoue humblement que je suis fatigué de la gestion de cette crise; dans mon deuxième mandat, je n’arrive pas à concrétiser certains projets parce que nous avons d’abord été confrontés à la gestion de crises: le Covid, l’aide aux sinistrés de Liège et maintenant l’Ukraine et les réfugiés, une crise pour laquelle on semble d’ailleurs reproduire les mêmes erreurs avec une multiplicité de décideurs."

Comme d’habitude, Pascal De Handschutter fera sans doute le gros dos. Et un peu à sa guise, en fonction de la "vraie" réalité du terrain.