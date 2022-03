Noémie Merlant: "Ce qui me fait vibrer, c’est de donner du sens"

Le cheveu court et le sourire discret, Noémie Merlant est devant et derrière la caméra pour sa première réalisation, «Mi iubita, mon amour». Tandem Films

La révélation de "Portrait de la jeune fille en feu" signe, à 33 ans, un premier film en tant que réalisatrice. Elle était hier à Mons. Et on l’y a rencontrée.

Il y a un peu plus de cinq ans, c’est encore timide qu’elle débarquait à Namur, au Festival International du Film Francophone, pour y défendre Le ciel attendra, un film de Marie-Castille Mention-Schaar dans lequel elle incarnait une jeune fille embrigadée pour faire le djihad.

"C’est un film nécessaire", nous disait alors Noémie Merlant, comme dans un prélude à ce qui serait sa carrière, elle qui n’a eu de cesse de mettre son talent au service de sujets de société importants, qu’il s’agisse de la maladie, la transidentité ou le féminisme. "Ce n’était pas forcément conscient au départ, nous confiait-elle hier après-midi, cette fois à Mons, où elle était venue présenter son premier long-métrage en tant que réalisatrice dans le cadre du Festival International du Film de Mons. Mais ce qui me fait vibrer, en effet, c’est de donner du sens, même si on n’y arrive pas toujours. J’aime aller vers l’autre, essayer de le comprendre, me mettre à sa place. pour mieux casser les codes et les frontières. "

15 000€ de sa poche

De frontières, il en est question dans Miiubita, mon amour, une romance dramatique dans laquelle une jeune femme partie enterrer sa vie de jeune fille en Roumanie doit cohabiter, sur place, avec une famille gitane. Devant et derrière la caméra, la jeune actrice de 33 ans voulait porter un autre regard sur une communauté au sujet de laquelle les clichés ont la peau dure: "Souvent, ils sont ‘‘invisibilisés’’, et représentés de façon négative, y compris en Roumanie, témoigne-t-elle. C’est pourquoi on a voulu inverser les choses: cette fois, ce ne sont pas eux les étrangers, mais ces jeunes filles qui débarquent chez eux et qu’ils accueillent bien volontiers."

Tourné en six semaines seulement, ce premier film – encore non distribué en Belgique – ne manque pas de petits défauts, qui sont autant de péchés de jeunesse. Il fait toutefois preuve d’une belle sensibilité due, probablement, à l’authenticité du propos: c’est qu’avec sa (toute) petite équipe, Noémie Merlant a tourné (et logé)… au sein même de la famille de son coscénariste, Gimi Covaci, avec qui elle avait déjà travaillé sur son deuxième court-métrage, Shakira (2019).

"On était tous restés en contact après cette première collaboration, se souvient-elle. Et quand est née l’idée d’un long, Gimi nous a invités à passer des vacances dans sa famille, en Roumanie. Ce furent deux semaines d’échange, de découverte et de partage formidables. Et très vite, l’idée de raconter ce qu’on a vu et vécu là-bas s’est imposée." Sans certitude, au départ, de parvenir à leurs fins: "Pour tourner là-bas, j’ai mis 15 000€ de ma poche, sans savoir si on parviendrait à mener le projet à son terme. Et après chaque jour où on ‘‘rentrait’’ des scènes, on se disait: si ça continue comme ça, on va vraiment y arriver (elle rit) ! Et au final, on y est arrivés…"

De retour en France, Noémie Merlant, qui n’a manifestement pas peur de prendre des risques – s’inscrivant ainsi dans une mouvance féministe initiée par Céline Sciamma, laquelle lui a offert un rôle mémorable dans Portrait de la jeune fille en feu – a même trouvé un financement.

Histoire d’enfin payer "son" équipe. Et de bientôt partager, avec le public, cette expérience unique, de celles qui rendent le cinéma plus proche de la "vraie vie". Celle qui, précisément, l’intéresse. Ne voyez aucun hasard, d’ailleurs, si son personnage dans le film est… actrice: "Ça nous amusait de jouer avec la frontière entre la réalité et la fiction. Et ça nous permettait, surtout, de partir de nous-mêmes pour composer nos rôles."