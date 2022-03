Farid répond à votre question météo: "Une semaine printanière et des maximas de 15 à 18°C"

La question du jour est posée par François de Mons: "Salut Farid, je pars en classe verte la semaine prochaine sur Hastière en province de Namur. Tu penses qu’il fera beau pour profiter de l’extérieur? Merci beaucoup!". Farid rassure François et donne le bulletin du week-end.

Salut François, tu as de la chance puisqu’on ne pouvait pas mieux choisir la période.

Après un dimanche plus mitigé, l’anticyclone va regonfler en début de semaine prochaine sur la Baltique. Il dirigera un flux de sud, sud-est moins vigoureux mais plus doux et nous profiterons d’un beau lundi après-midi derrière les quelques résidus nuageux matinaux (16-17°C).

Pour mardi et mercredi, toujours beaucoup de soleil et tout de même une petite gelée blanche possible. Cependant, le vent moins soutenu et le soleil généreux feront remonter le mercure à 16-17 voire 18°C à l’ombre!

Pas de changements pour jeudi et vendredi avec un possible basculement des vents au nord-est mais toujours de larges éclaircies et quelques nuages élevés (15-17°). Une semaine parfaite mais garder le pull à l’ombre et une crème solaire si exposition prolongée, l’indice UV approchera 4.

Et sur le reste du pays?

Une splendide journée de samedi au cours de laquelle le soleil dominera du matin au soir dans un ciel dégagé. Fin d’après-midi, quelques cumulus dériveront de l’Allemagne uniquement sur la province de Liège et l’Ardenne mais seront discrets. Le soleil sera donc agréable mais attention au vent d’est rafraîchissant qui poussera jusque 35 à 50 km/h, ça sera limite à l’ombre.

En soirée, encore des nuages sur le sud mais un ciel encore bien dégagé ailleurs et maximas de 8°C sur les sommets à 14°C sur l’ouest. Les minimas de -1 et 4°C mais jusque -4°C dans les vallées du sud.

Une goutte froide affaiblie donnera une averse locale dimanche matin qui se retranchera vers la côte l’après-midi avec un ciel d’alternance à l’arrière et un mercure retombant à 12°C (vent de sud faible à modéré). Amélioration en vue dès lundi!