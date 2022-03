Des voisins envahissants; L’"arnaque wash-wash"; Il roule sur la main de sa compagne: 10 histoires judiciaires étonnantes

Découvrez 10 histoires judiciaires plutôt surprenantes survenues cette semaine en Wallonie.

1. Il allait jusqu’à salir les lieux où sa compagne, technicienne de surface travaillait

"Elle était technicienne de surface dans une administration, il se rendait sur son lieu de travail plusieurs fois par jour, elle a demandé une autre affectation car elle n’en pouvait plus. Il allait jusqu’à salir les lieux ou à demander à des connaissances de l’insulter. Il a été plusieurs fois mis à la porte de l’administration en question."

2. Samuel avait reçu une amende de 300€, mais la commune est-elle compétente?

Un entrepreneur forestier est poursuivi pour avoir brûlé, à Heer, les rémanents après une mise à blanc. Mais la commune n’est pas compétente, estime-t-il. L’entrepreneur a décidé de se battre et de contester la sanction devant le tribunal correctionnel, d’abord, et ensuite devant la cour de cassation. Et la haute instance lui a donné gain de cause.

3. «L’arnaque wash wash»: 50 millions d’€ à blanchir

L’arnaque semble énorme, et pourtant, elle a bien failli fonctionner. Les initiés l’appellent " l’arnaque wash wash ", ou " l’arnaque aux billets noirs " pour blanchir 50 millions d’euros.

Ces billets devaient être teints en noir pour être indétectables et passer la frontière franco-belge. Une fois en Belgique, un produit miraculeux provenant d’Afrique, que la victime devait acquérir pour la somme de 250 000 euros, devait redonner à l’argent son apparence initiale...

4. Ils se sentent «écrasés» par leurs nouveaux voisins

Michel et son épouse ont décidé d’attaquer devant le tribunal correctionnel la société aux commandes d’un projet de logement de cinq blocs d’immeubles pour une septantaine de logements… Terrasses et fenêtres sont -aménagées à des endroits qui n’étaient initialement pas prévus, dénoncent encore les plaignants qui parlent d’une perte importante d’intimité

La citation de la semaine J’ai l’habitude de dire à mes clients que, quand quelqu’un veut vous ennuyer, il trouvera toujours bien quelque chose. Mais là, on a atteint le summum de l’enquiquinage + LIRE | Trois étages au lieu de deux, des fenêtres déplacées : un Andennais " écrasé " par ses nouveaux voisins

5. Un agent forestier et militant environnementaliste visé pour violation du secret professionnel

Militant dans le privé, cet agent forestier du DNF a ressorti lors d’une manifestation contre la prolifération des sangliers des photos (de nourrissage de sanglier potentiellement illicites) prises en sa qualité d’agent forestier. Problème? Ces mêmes photos, qu’il portait accrochées à son torse en pleine manif’ avaient été jointes à un PV transmis au parquet du Luxembourg.

Plus de trois ans après, cet agent forestier se retrouve devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour violation du secret professionnel.

6. Après une faillite suspecte, il investit dans un club libertin

Actif dans le secteur du placement de châssis, ce prévenu originaire de l’arrondissement de Dinant a connu un litige commercial avec un client.C’était en 2012. Un procès a suivi au civil et l’entrepreneur a été condamné en 2015 à verser 12 500€ à la partie préjudiciée.

Hasard du calendrier, sa société a été liquidée au moment où il faisait appel de la décision et les fonds de l’entreprise ont été investis dans le lancement d’un club libertin.

Mais encore

Namur: il prostituait sa femme, une personne vulnérable

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de 8 ans de prison à l’encontre d’un prévenu qui devait répondre de préventions de coups et blessures sur son épouse, une personne vulnérable, mais aussi d’exploitation de la prostitution de celle-ci, de détention de pédopornographie, d’entrave méchante à la circulation et de contrefaçon de plaques d’immatriculation...

Il roule sur la main de sa compagne

Bien connu de la justice, Francesco a roulé sur la main de sa compagne avec sa Jeep. Il avait percuté l’arrière de sa voiture un mois plus tôt pour l’envoyer dans un ravin. Le quadragénaire estime qu’il s’agit de deux scènes accidentelles.

Il volait des caisses d’alcool à la distillerie

Après avoir signé son CDI à la Distillerie en juillet 2017, Mathieu a lancé un drôle de business dans le dos de son employeur. Il profitait des locaux vides pour se servir en embarquant des caisses pour les revendre.