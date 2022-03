Les maisons de repos sortent de l’hiver et (surtout) du Covid

Le Covid n’a plus sa place dans les conversations. Mais il reste gravé à jamais dans la mémoire de Mélanie.

La première vague du Covid est passée sans faire de dégâts, à Seilles. Mais, au début de l’automne 2020, le virus déboule comme une brute. " Je me souviens quand on a isolé le premier résident. Je l’ai entendu tousser. Je me suis dit: on y est… " raconte Mélanie, aide-soignante. En effet. " En octobre, c’est la catastrophe. Le gros coup de panique." La contagion gagne tous les services. Le personnel est touché lui aussi. Mélanie: «Je suis passée de l’aide-soignante à la fille, à la petite-fille...» EdA - P.S.

Les cohortes s’organisent. " On a déménagé les personnes contaminées dans des unités Covid. Normalement, chaque unité de vie a ses codes couleurs. Mais là, tout a été chamboulé". Pas de visite, bien sûr. Le contact avec les familles est maintenu au travers des baies vitrées. "Tout est de plain-pied ici, heureusement."

Pendant tous ces mois, Mélanie engrange des souvenirs intenses pour toute une vie. "D’un seul coup, on a été tout, pour eux. Je suis passée de l’aide soignante à la fille, à la petite-fille… Moi, j’avais de la chance: le soir, je retrouvais mon compagnon et mes enfants. Mais eux, soudain, ils n’avaient plus que nous. On leur lisait le courrier, on organisait des jeux, on jouait même à la coiffeuse. On téléphonait aux familles. Elles nous contactaient sur Messenger."

Il y a eu les décès, difficiles à vivre. "On a perdu beaucoup de gens. Par contre, certaines personnes fragiles s’en sont sorties." Elle donne justement un café au résident qui a endossé le statut de premier cas Covid dans la maison. "Il l’a même eu trois fois! " Pour l’heure, l’homme suit un peu distraitement la partie de Monopoly qui se joue à sa table.

"Plus jamais"

Mélanie évoque les équipes, " soudées comme jamais ", les liens indéfectibles qui se sont noués pendant ces mois dramatiques avec les collègues et les résidents. Et avec les familles. "À la fin, elles nous ont fait une surprise. Elles étaient sur le parking, avec des chansons, des pancartes… J’aimais déjà mon métier. Mais tout à coup, tout prenait son sens. Je me suis sentie utile. En tout cas, j’espère ne plus jamais vivre ça dans ma carrière."

Dans les couloirs, tout le monde veut oublier le Covid. D’ailleurs, la solidarité avec l’Ukraine est devenue le sujet du jour. Une collecte se prépare, des messages, des cartes…