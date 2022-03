Des visites pour découvrir la richesse de la biodiversité sur la plaine des Manœuvres de Tournai (vidéo)

Imaginées lors d’une consultation citoyenne, des visites guidées offrent à tout un chacun l’opportunité de découvrir la richesse de la biodiversité de la friche de la plaine des Manœuvres sous l’égide du parc naturel des plaines de l’Escaut et des Cercles des naturalistes de Belgique. Le processus participatif se poursuivra pendant toute la durée de concrétisation d’un parc urbain sur le site, notamment à travers le comité d’accompagnement de cet ambitieux projet.

Quand Bernard Gauquie, chargé de mission pour la sauvegarde du patrimoine naturel et de la biodiversité au sein du parc naturel des plaines de l’Escaut, parle de friche, il insiste pour souligner l’importance qu’un tel espace représente en milieu urbain.

Car c’est ce type de site qui permet à la fois de préserver et de valoriser la biodiversité, à la condition toutefois qu’il soit géré correctement et durablement afin de permettre à différentes espèces - végétales ou animales - de se voisiner harmonieusement sans s’étouffer l’une l’autre.

C’est précisément ce que les naturalistes entendent favoriser sur le terrain "laissé à l’abandon" au centre de la plaine des Manœuvres de Tournai dont on sait, depuis les démarches citoyennes initiées en 2020 avec la complicité de la Ville, qu’elle prendra prochainement l’allure d’un vaste parc urbain.

Visiter pour sensibiliser à la nécessité de préserver l’espace naturel

Au début 2021, l’agence Citytools - qui encadrait la mission participative pour le projet de réaménagement de la plaine des Manœuvres - mettait en exergue la volonté citoyenne de transformer l’espace en parc urbain et de prévoir les futurs aménagements en fonction de la biodiversité déjà en place.

Lors de visites qui, dans un premier temps, leur étaient strictement réservées, les riverains eurent l’occasion de découvrir cette réalité sous l’égide de spécialistes du parc naturel et des CNB . C’est de cette démarche que naquit l’idée de réitérer l’expérience au profit d’un public beaucoup plus large cette fois. On le lira plus loin, deux visites guidées sont, dans cette optique, proposées sur le site en mars et en mai.

La friche est située àdeux pas du centre de Tournai... EdA Nous avons testé le concept en avant-première, en compagnie de Benoît Gauquie, du parc naturel, et de Christine Hoter, guide-nature qui s’est lancée dans cette aventure depuis sa mise à la retraite en 2017.

Banquière à Frasnes-lez- Anvaing, cette passionnée d’abeilles sauvages et de nature en général, a suivi une formation de guide-nature et s’est perfectionnée dans la mycologie, à Lille.

Pour les visites guidées destinées au grand public, elle sera accompagnée par Éric Schleich, ornithologue au sein des CNB.

De l’aveu de notre guide, il sera difficile pour elle de limiter les promenades-découvertes au timing prévu - à savoir deux heures - car, sur le terrain, elle a rapidement constaté à quel point la zone est riche et diversifiée. Les zones herbeuses dans lesquelles gambadent des lapins et peut-être des renards, en côtoient d’autres sur lesquelles poussent des grands arbres.

Les premiers oiseaux, dont le Pouillot véloce et le Troglodyte mignon, font déjà bien entendre leur chant alors que le printemps commence à peine à montrer le bout de ses bourgeons. C’est plutôt de bon augure pour les deux visites volontairement organisées à des dates éloignées afin de permettre de diversifier les observations.

Un processus participatif et citoyen qui se poursuit

L’enjeu de ces visites consiste à permettre l’établissement d’un diagnostic préalable au développement de projets futurs sur le site. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des actions participatives qui font partie du processus de décision concernant l’aménagement de cet espace.

"Sur base des pistes évoquées dans le rapport de CityTools à l’issue des rencontres citoyennes, explique la première échevine Coralie Ladavid, un cahier des charges a été élaboré et soumis au Conseil communal. Un outil qui nous a permis de lancer un appel d’offres afin de désigner un auteur de projet qui établira prochainement une esquisse pour l’aménagement du parc urbain. Un processus qui se voudra lui-aussi participatif car il est important que les gens s’approprient cet espace." Les zones herbeuses cotoient celles où la forêt reprend petit à petit ses droits... EdA

Rappelons que le projet d’aménagement est prévu dans le cadre de la PIV (Politique intégrée de la Ville) 2024, pour un budget de 2 800 000€, avec le soutien de la Région Wallonne.

Les visites sont programmées les dimanches 27 mars et 28 mai, entre 9 h 30 et 11 h 30. Elles sont gratuites mais l’inscription est obligatoire via le site www.billetweb.fr/pro/pnpe. Pour toute question ou si vous rencontrez des problèmes pour vous inscrire, contactez par téléphone le 069/77 98 10 ou envoyez un mail à accueil@pnpe.be