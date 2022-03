Après la Cara Pils, voici la Cara Blond et la Cara Rouge: "Des bières spéciales au rapport qualité-prix excellent"

Face à la demande croissante en bières spéciales, l’enseigne Colruyt va désormais proposer deux nouvelles saveurs de Cara: la Cara Blond et la Cara Rouge.

C’est une nouvelle qui devrait ravir les étudiants de tout le pays. Après la Cara Pils, la célèbre marque de bière de Colruyt va désormais se décliner en deux nouveaux goûts: une Cara blonde et une Cara rouge.

Ces deux nouveautés répondent à la demande croissante des consommateurs en bières spéciales, justifie l’enseigne dans un communiqué. "Les goûts des consommateurs évoluent: les clients optent de plus en plus pour des bières blondes et fruitées plus fortes. Une tendance que nous constatons également dans les ventes de bières spéciales dans nos magasins. Convaincus de pouvoir répondre à cette demande de nos clients, nous lançons la Cara Blond et la Cara Rouge: des bières spéciales avec un excellent rapport qualité-prix."

La Cara Blond, une bière blonde forte (8,5%), sera vendue au prix de 0,52 euro par canette de 33 cl, tandis que la cannette de Cara Rouge, une bière fraîche à base de cerises (7,5%), vous coûtera 0,69 euro.

Il y a quelques années, Colruyt avait déjà tenté de se diversifier avec une version sans alcool mais le succès n’avait pas vraiment été au rendez-vous.

Lancée par Colruyt Group en 1980, la Cara Pils a d’abord été moquée avant de devenir, petit à petit, une référence auprès des jeunes (et des moins jeunes). Et lorsque le distributeur a voulu la rebaptiser "Everyday Pils", cela a engendré une telle levée de boucliers que Colruyt a fini par abandonner l’idée. "Des pages Facebook ont même été créées en guise de pétition pour sauver le nom original. Le message était clair: les clients ne voulaient pas que la Cara disparaisse", explique Koen Debusschere, acheteur bière chez Colruyt.

Plus récemment, c’est un livre de cuisine à la gloire de la Cara Pils qui a fait le buzz. À l’origine de cette idée saugrenue, un Hasseltois de 26 ans. "Je suis sûr que, grâce à mon livre de recettes, les amateurs de Cara l’apprécieront encore plus et oseront être créatifs avec elle", expliquait-il en décembre dernier.