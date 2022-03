Guerre en Ukraine: ce qu’il faut savoir ce vendredi 18 mars 2022

Invasion par l’armée russe de l’Ukraine: on fait le point sur ce qui a fait l’actu ce vendredi 18 mars 2022.

1 Poutine accuse l’Ukraine de «faire traîner» les pourparlers et évoque des demandes «pas réalistes»

Le président russe Vladimir Poutine a accusé ce vendredi l’Ukraine de " faire traîner " les pourparlers sur le conflit et a estimé que Kiev avait des demandes "pas réalistes", lors d’un entretien téléphonique avec le chancelier allemand.

"Il a été noté que le régime de Kiev cherche par tous les moyens à faire traîner le processus de négociations, en avançant de nouvelles propositions pas réalistes", a indiqué le Kremlin dans un communiqué résumant les propos de Poutine à Olaf Scholz.

2 Un civil abattu par des «soldats russes»: un drone a-t-il filmé un crime de guerre en Ukraine? (vidéo)

Un drone a capté une scène inquiétante au nord-est de Kiev. Il pourrait s’agir d’un "crime de guerre" perpétré par les "forces russes", selon un volontaire de l’armée ukrainienne.

3 Nouvelle livraison d’armes de la Belgique en vue

Le conseil des ministres a approuvé ce vendredi l’acquisition d’armes à destination de l’Ukraine, a confirmé le cabinet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

4 Poutine disparaît soudainement de la télé en plein discours

Le président russe Vladimir Poutine a soudainement disparu ce vendredi des écrans en plein discours au cours d’un grand concert à Moscou célébrant l’annexion de la Crimée ukrainienne en 2014.

5 6.000 kilomètres en taxi pour ramener des réfugiés ukrainiens en Espagne, «ce sont nos héros»

Arrivée à Varsovie après avoir fui la guerre en Ukraine, Khrystyna Trach n’avait aucun moyen de rejoindre l’Espagne où vit sa soeur. Jusqu’à ce qu’elle apprenne l’existence d’un convoi solidaire de taxis espagnols, qu’elle voit désormais comme des "héros".

Bouleversés par ce conflit, une soixantaine de chauffeurs madrilènes ont roulé près de 6.000 kilomètres pour amener de l’aide humanitaire dans la capitale polonaise avant d’y récupérer Khrystyna et 134 autres réfugiés ukrainiens pour les ramener en Espagne.

6 Plus de 3,2 millions de réfugiés, dont plus de 2 millions en Pologne

Plus de 3,2 millions de personnes ont fui l’Ukraine et les combats déclenchés par l’invasion de l’armée russe le 24 février, dont plus de 2 millions sont allés en Pologne, selon le décompte de l’ONU publié ce vendredi.

L’ONU a également recensé environ deux millions de déplacés à l’intérieur du pays. Elle estime par ailleurs qu’environ 13 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire en Ukraine.