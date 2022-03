Jordi Amat confiant avant Eupen-Malines: "Nurudeen et Himmelmann sont de bons gardiens"

Comme Valkanis, le capitaine d’Eupen Jordi Amat a joué la carte du discours apaisant (et un brin formaté) ce vendredi face à la presse.

Pour rappel, Eupen, pas encore sauvé mathématiquement, reçoit ce samedi (16h15) le KV Malines (6e).

Sur le match:"Trois finales nous attendent et la première c’est ce samedi contre Malines. Je pense que cette semaine était la meilleure de la saison au niveau des entraînements (sic). Tout le monde est focalisé et le groupe est prêt. On doit essayer de reproduire la prestation d’il y a deux semaines contre OHL."

Sur son futur, lui qui arrive en fin de contrat (et qui espérait, dans un premier temps, discuter de son futur lors du stage de janvier au Qatar – finalement annulé):"J’ai dit au club qu’on parlerait après avoir sauvé l’équipe. C’est d’abord ça, le principal. Je n’oublie pas que j’ai toujours été bien traité ici à Eupen. On prendra la meilleure décision pour les deux parties."

Sur le regain de forme du barragiste Seraing, qui n’est qu’à cinq points des Pandas:"Je ne sais pas et ça ne me tracasse pas (sic). Je suis focus sur mon équipe et le match contre Malines. On aura besoin de tout le monde et le soleil sera là. On espère pouvoir compter sur les supporters"

Sur le choix de Nurudeen comme gardien n°1 d’Eupen, malgré quelques manquements ces dernières semaines: "Quand un gardien fait des erreurs, les conséquences sont là. Mais Manaf (Nurudeen) est un bon gardien et Robin (Himmelmann) aussi! La concurrence, à tous les postes, fait partie du football. Et c’est quelque chose de sain."

Sur sa prochaine convocation avec l’Indonésie:"J’ai envoyé des documents il y a quelques jours. Tout sera bientôt prêt! J’espère avoir de bonnes nouvelles rapidement."