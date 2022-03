N1, D2-D3 ACFF: suivez notre multilive ce samedi

Fred Taquin et ses ouailles vont-ils sabrer le champagne ce soir ? Sportsevents

Au programme ce samedi soir, le possible sacre de La Louvière en D2. Les Loups ont manqué leur première balle de match le week-end dernier à Verlaine. Ils reçoivent cette fois Tubize, quatrième classé et défait qu'à une seule reprise sur ses dix dernières rencontres. En D3A, Namur (1er) et Tournai (2e) s'affrontent dans le match au sommet. En Nationale 1, l'Olympic (4e) se rend en Flandre orientale défier Dender (3e). Duel très important pour les Dogues en vue du top 4.

Nationale 1 (23e journée):

19h30 Tessenderlo - Knokke

20h00 K.SK Heist - La Louvière Centre

20h00 Dender - Olympic

D2 ACFF (25e journée):

20h00 Rebecq - Givry

20h00 RAAL* - Tubize

20h00 Meux - Acren

D3A ACFF (25e journée):

19h30 Pont-à-Celles - Cr. Schaerbeek

20h00 Union Namur - Tournai

D3B ACFF (25e journée):

20h00 Onhaye - Jodoigne

20h00 Rochefort - Aywaille