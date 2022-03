Thibaut Roland à la présentation des Pigeons avec Fanny Jandrain: "Un duo, c’est intéressant en termes de contenu"

Lundi 21 mars, "On n’est pas des pigeons" sur La Une feront leur mue de printemps, avec Fanny Jandrain et Thibaut Roland à la présentation.

Benjamin Maréchal parti pour de nouvelles aventures professionnelles, Les pigeons font leur mue et se retrouvent avec une présentation bicéphale, partagée entre Fanny Jandrain et Thibaut Roland.

L’animatrice de La récré de midi sur VivaCité, qui sort d’un remplacement plutôt réussi à la présentation de The Voice, "apportera son œil expérimenté et féminin avec énergie et empathie", avance la RTBF. Quant à Thibaut Roland, il "mettra sa détermination au service des causes citoyennes et de la défense du juste prix." On a voulu en savoir plus avec ce dernier.

Thibaut, pour remplacer Benjamin Maréchal, vous serez deux. C’est parce que la direction n’a pas su choisir ou bien il y a un vrai projet éditorial derrière?

Tout d’abord, il faut bien être deux personnes pour suppléer la bête de travail que Benjamin était. Ensuite, je pense qu’un duo à la présentation, c’est intéressant en termes de contenu. Cela permet d’avoir deux regards différents. La présentation en duo est d’ailleurs en train de se répandre, que ce soit à Télématin avec Julie Vignali et Thomas Sotto ou à On est en direct avec Léa Salamé et Laurent Ruquier sur France 2.

Ce départ de Benjamin, il a été ressenti comment au sein de l’équipe?

Il y a d’abord eu un temps de tristesse. C’est comme si on se séparait d’un membre de la famille. Mais on a pris conscience qu’il avait envie d’autre chose et c’est un choix que l’on respecte.

Le dicton dit: «Quand le chat est parti, les souris dansent.» Cela va s’appliquer aux Pigeons?

Je crois que le chat Maréchal laissait déjà pas mal les souris danser et elles cohabitaient parfaitement avec lui. Le chat va surtout manquer aux souris.

Il y a vraiment une urgence concernant le pouvoir d’achat.

Comment vont se répartir les rôles avec Fanny?

Il y aura des moments de duo, comme lors d’une interview ou de la présentation du sommaire, et puis ensuite, Fanny sera sans doute plus sur tout ce qui est chronique, encadrement des démonstrations, de la cuisine… et moi je me chargerai plus de l’actu du jour.

Avec un œil sur les prix, d’après le communiqué de la RTBF…

Je crois que cela va être le dada de toute l’équipe dans les prochaines semaines, vu le contexte. Il y a vraiment une urgence concernant le pouvoir d’achat. On fera attention aussi à ceux qui essayent de profiter de la vulnérabilité des gens en temps de crise.

Il y a un style Benjamin Maréchal, avec une mise en scène de l’information. Vous allez la conserver?

Il y a un héritage que l’on va préserver, comme le sens du rythme qu’il a amené et ce décentrement par rapport au microcosme dans lequel on se trouve. Après, Fanny et moi n’avons pas le même style que Benjamin, et je pense que la différence se marquera naturellement au fil des semaines.

Profitons-en pour tester de nouvelles choses, mais tout en nous donnant le droit à l’erreur.

Il y aura de nouvelles rubriques?

Il reste neuf ou dix semaines d’émissions jusqu’en fin de saison, donc profitons-en pour tester de nouvelles choses, mais tout en nous donnant le droit à l’erreur.

L’équipe de chroniqueurs reste la même?

Oui, il y aura toujours les fidèles, à savoir Annie Allard, Jessica Riga et Carlo De Pasquale. On a aussi un pôle de chroniqueurs occasionnels important et sans doute qu’on en verra certains plus souvent. Et puis il y aura peut-être l’un ou l’autre nouveau visage…

Pour moi, l’idée est de se concentrer sur les semaines qui viennent et d’attaquer la montagne. Après, on verra ce qu’il y a de l’autre côté.

Vous présentez aussi «C’est direct» sur LN24 à 20 h. Vous allez continuer à concilier les deux?

Mon but est de tenir mes engagements à l’égard de tout le monde jusqu’en fin de saison. Je pense que tout est conciliable. La volonté pour Les Pigeons est de construire sur le long terme. Pour moi, l’idée est de se concentrer sur les semaines qui viennent et d’attaquer la montagne. Après, on verra ce qu’il y a de l’autre côté.

La Une, 18.30