Le présentiel doit rester la norme à l’école; Macron dévoile un programme libéral pur jus; L’huile de tournesol bientôt produite en Wallonie? ...Voici une sélection de 10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 18 mars 2022.

1. «Le présentiel à l’école doit rester la norme mais…»

Fermetures, mesures sanitaires, quarantaines, l’école a subi un choc inédit mais a fait preuve de résilience face à la pandémie. Il est temps de tirer les leçons, dit la Professeure Natacha Duroisin.

2. Meilleure oxygénation grâce à un simple masque

La crise du Covid a permis de découvrir comment améliorer l’oxygénation des patients avec peu de moyens.Explications du Pr Wittebole.

3. «Travailler plus» pour être «digne»: Macron déroule un programme libéral pur jus

Le président-candidat français entend doper la productivité et vise le plein-emploi d’ici cinq ans. Quitte à fragiliser un peu plus les plus précaires.

4. Guerre en Ukraine: l’huile de tournesol bientôt produite en Wallonie

Le conflit en Ukraine a des conséquences sur la production d’huile de tournesol. En Wallonie, voilà plus de deux ans que le projet Sunwall vise à développer cette culture. Mais il faudra encore patienter…

5. Procès des attentats | ADN sur arme de guerre: son auteur l’a-t-il vraiment eue en main?

L’ADN d’Osama Krayem a été retrouvé sur une arme du commando des terrasses. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il l’a manipulée. L’expert ADN explique les nuances dans l’analyse.

6. Gaëtan Vigneron préface la nouvelle saison 2022: «La F1 est devenue un show»

Gaëtan Vigneron, commentateur F1 de la RTBF, préface la nouvelle saison 2022 qui s’ouvre ce dimanche à Bahreïn.

7. La nuit de fête du Nouvel An avait viré au cauchemar à Tournai

Luc Depret et ses proches doivent répondre de rébellion sans arme suite aux faits survenus le 1er janvier 2021.

8. L’actu musicale de la semaine: Juicy, Cypress Hill, Gayle et les Rolling Stones

Cette semaine, on vous conseille de découvrir la pop sans concession du duo bruxellois Juicy. Autre délicieuse découverte, la jeune Gayle et son premier EP. Du côté des vétérans, Cypress Hill fait à nouveau parler d’eux. Et du côté des dinosaures, les Rolling Stones mettent en vente (à un prix exorbitant), les places pour leur concert au Stade Roi Baudouin, le 11 juillet prochain.

9. Vermaelen: «Je n’aurais plus été aussi bon qu’à l’Euro»

Thomas Vermaelen, le nouveau T2 de Roberto Martinez, explique pour la première fois pourquoi il a arrêté sa carrière avant le Mondial: "Mon corps m’a dit stop."

10. De Vlaeminck: «Pogacar est au-dessus, mais Eddy avait quelque chose en plus»

Entretien avec Roger De Vlaeminck, au palmarès exceptionnel malgré la concurrence d’un certain Eddy Merckx.