Philippe Devos sur le Covid-19: "J’espère que personne n’aura plus jamais à revivre un confinement"

Oui, le Covid-19 sera encore dans nos vies pendant des années, estime le Dr Philippe Devos. Deux ans après le premier confinement, il revient sur cette crise sanitaire sans précédent.

Philippe Devos est l’un des visages de la crise sanitaire. Au début de celle-ci, le chef adjoint du service des soins intensifs à la clinique du CHC MontLégia, à Liège, alertait l’opinion publique avec un scénario catastrophe sur des prévisions du développement de la crise du coronavirus. Critiqué et même menacé, l’homme n’avait pourtant pas tort.

Deux ans après le premier confinement, que retient-il de cette crise sanitaire sans précédent? Les hôpitaux vivent-ils avec le virus? Que craint-on de l’actualité chinoise? Interview.

Dr Philippe Devos, que retenez-vous du premier confinement?

Si une madame De Block (NDLR: alors ministre fédérale de la Santé) avait un peu anticipé les choses et mieux programmé les réserves de masques, on aurait pu raccourcir ce premier confinement, ou en avoir un moins strict. J’éprouve donc un peu de tristesse. Ce que je retiens ensuite, comme tout le monde, c’est cette espèce de grand break dans nos vies, des vacances forcées chez soi pour beaucoup de monde. C’était difficile à vivre. Pour certains, ce premier confinement a constitué un ressourcement dans leur vie qui a modifié la relation qu’ils ont avec le travail. C’est quelque chose d’inoubliable. J’espère que personne ne devra le revivre un jour.

Personne ne nous le pardonnera si on connaît une nouvelle vague et qu’on n’est pas prêt.

Deux ans après le premier confinement, doit-on s’inquiéter du rebond de l’épidémie?

Maintenant qu’on a les armes en termes de vaccination, des réponses à certains traitements et, surtout, qu’on connaît la maladie, on doit être un peu plus optimiste. Même si on n’est pas à la merci d’un variant problématique à l’hiver ou à l’automne prochain, on est à la merci de toute autre maladie virale qui pourrait arriver. Il ne faut pas vivre dans la crainte de quelque chose. Il faut vivre, profiter et espérer que l’évolution du virus et la recherche médicale donneront une réponse à d’éventuelles autres alertes...

Doit-on néanmoins se préparer à une nouvelle vague?

En tout cas, pour l’automne, on ne peut pas avoir la certitude qu’un variant n’arrivera pas. Les décideurs, politiciens, directions d’hôpitaux, chefs de service, on doit tout faire pour ne pas être pris au dépourvu en automne si jamais ça arrivait. Personne ne nous le pardonnera si on connaît une nouvelle vague et qu’on n’est pas prêt.

Si on avait eu un seul niveau de pouvoir au lieu de 9 ministres de la Santé pour décider du port du masque, les choses se seraient passées différemment.

Avec 30.000 morts au compteur belge, y a-t-il des mesures que vous regrettez?

C’est difficile à dire. Il y a eu un manque de coordination entre les services d’hygiène, les maisons de repos, un manque de solidarité entre les hôpitaux et les maisons de repos. Les hôpitaux auraient dû prêter mains fortes aux maisons de repos qui étaient en difficulté, avec notamment du partage de matériel. Sans déployer beaucoup de moyens, on aurait pu éviter les drames qu’on a eus dans les maisons de repos. Désormais, les maisons de repos doivent signer une convention de collaboration avec les hôpitaux. Une convention qui est arrivée trop tard, en raison de problèmes ministériels. Les maisons de repos sont du ressort des Régions alors que les hôpitaux dépendent du fédéral. C’est bien pour la démocratie d’avoir plein de représentants politiques, mais à certains moments, il ne faut qu’un seul capitaine à la tête du navire. Si on avait eu un seul niveau de pouvoir au lieu de 9 ministres de la Santé pour décider du port du masque, les choses se seraient passées différemment. On doit pouvoir être rapide et efficace pour faire face à une pandémie.

Le Covid-19 sera encore dans nos vies et nos hôpitaux pendant des années, en espérant qu’il ne soit plus présent de manière exponentielle, pour ne pas qu’il nous empêche de nous occuper des cancers.

Aujourd’hui, les hôpitaux vivent-ils avec le virus?

Oui. On a encore une trentaine de cas dans mon groupe hospitalier (le CHC Liège), ainsi qu’une trentaine d’autres infections virales. Avec la grippe qui commence, ainsi que la varicelle pour les enfants. Le Covid-19 devient une maladie comme une autre et chacun est libre de se protéger comme il le souhaite. Je vois que certains portent encore des masques FFP2 pour aller faire leurs courses au supermarché, c’est leur choix. Mais je vois que le masque a été bien efficace. La maladie a été "arrêtée" quand on l’a mis en marche. Et quand on le retire, plein de maladies respiratoires reviennent, comme la varicelle qui se transmet aussi par la respiration. Dans l’arrondissement du grand Liège, on en a beaucoup chez les enfants. Cela dit, le Covid-19 sera encore dans nos vies et nos hôpitaux pendant des années, en espérant qu’il ne soit plus présent de manière exponentielle, pour ne pas qu’il nous empêche de nous occuper des cancers. Mais maintenant, les généralistes et les médecins hospitaliers savent diagnostiquer aisément le Covid. On est d’ailleurs plus habitué à diagnostiquer un Covid qu’une rougeole.

Grâce au fait qu’on a le variant Micron et qu’on est vacciné avec de bons vaccins, on ne doit pas craindre ce qui se passe en Chine.

Doit-on craindre l’actualité chinoise?

La politique avec le variant qu’on a actuellement, c’est de le laisser courir. En Belgique, la population à risque (les adultes de plus de 45 ans) est vaccinée de manière efficace contre le Coronavirus alors que le vaccin chinois Sinovac n’est pas efficace. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils ont de nouveau des hospitalisations. Ils doivent, d’autre part, faire face aux variants Delta et non pas Micron, comme chez nous. Grâce au fait qu’on a le variant Micron et qu’on est vacciné avec de bons vaccins, on ne doit pas craindre ce qui se passe en Chine.

La seule difficulté qu’on a, c’est la pénurie en personnel infirmier.

Est-on prêt à faire face à une nouvelle vague?

Tout dépend de la hauteur de la vague. La seule difficulté qu’on a, c’est la pénurie en personnel infirmier. Toutes ces vagues répétées, avec ces pressions exercées ont dégoûté une partie du personnel infirmier à travailler. Certains ont quitté la profession, d’autres ont décidé de travailler comme infirmier à domicile et malheureusement on n’en a pas en suffisance pour les remplacer. On est plus que tendu dans les hôpitaux. Hier encore, en salle d’opération, on n’avait pas assez d’infirmières pour ouvrir une autre salle.