Dramatique accident ce vendredi matin à Pâturages: deux morts et un blessé après une violente collision

Un expert est descendu sur les lieux pour éclaircir les circonstances de l'accident.

Un dramatique accident s'est produit ce matin vers 6 h à Pâturages, au carrefour formé par l'avenue Fénélon et la rue du Grand Passage. Une VW Golf et une Volvo break se sont violemment percutées. Une voiture stationnée a également été touchée dans l'accident. Le bilan est lourd: les deux conducteurs sont morts et un passager a été blessé. Les trois personnes impliquées sont des hommes; un des conducteurs était âgé de 59 ans et l'autre de 23 ans. Le passager, âgé d'une trentaine d'années, souffre de côtes fracturées et a été emmené à l'hôpital.

La police et les services de secours sont descendus sur place et un dépanneur a été appelé pour enlever les véhicules réduits à l'état d'épave. La circulation a été bloquée jusqu'à 10 heures du matin environ. Le bourgmestre de Colfontaine Lucien d'Antonio et l'échevin en charge de la Mobilité Karim Mariage se sont également rendus sur les lieux.

Les circonstances de l'accident devront être éclaircies et un expert a été appelé sur les lieux. Aucune conclusion ne peut être tirée à ce stade.

Sur les réseaux sociaux, nombre de riverains soulignent un problème récurrent de vitesse excessive sur l'avenue Fénélon, une artère en ligne droite sur laquelle les priorités de droite sont censées faire ralentir les automobilistes. Le carrefour où a eu lieu l'accident a été récemment refait et un ralentisseur aménagé. Mais selon différents témoignages, l'aménagement n'a pas l'effet escompté et ferait plutôt office de tremplin.