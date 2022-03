Diables rouges: Roberto Martinez reprend 27 joueurs "U50", dont l’Unioniste Siebe Van Der Heyden

Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, a dévoilé ce vendredi au Centre national du football à Tubize sa sélection de 27 joueurs pour les matches amicaux en Irlande (26 mars) et contre le Burkina Faso (29 mars).

Une sélection qu’on savait inédite car le Catalan avait déjà annoncé qu’il ferait souffler les joueurs comptant plus de 50 caps comme De Bruyne, Courtois, Lukaku ou Hazard.

Le sélectionneur des Diables rouges a toutefois réservé une surprise aux journalistes en annonçant la sélection de l’Unioniste Siber Van Der Heyden. Le défenseur de 23 ans fera sa première apparition dans le groupe des Diables.

Our Devils are almost back in town. 🔥🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/Z31IXfXJcz — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 18, 2022

"Son profil est intéressant, notamment avec son pied gauche. Il peut défendre en un contre un, il est agressif à l’image de l’Union. C’est le genre de joueur qui pourrait bien s’intégrer dans notre système défensif", a expliqué Roberto Martinez.

Un deuxième Unioniste figure dans la sélection avec Dante Vanzeir. Malgré sa suspension de plusieurs matchs en Pro League qu’il purge actuellement pour un coup volontaire, l’attaquant a convaincu le sélectionneur. "Il doit apprendre de ses erreurs, il est en train de payer les conséquences de son geste et cela le rendra plus mature."

Lukebakio pas repris: «Pas une punition»

Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg) et Orel Mangala (Stuttgart) font eux leur retour, tandis que Roberto Martinez s’est passé des services de Dodi Lukebakio (Wolfsburg), Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) et Brandon Mechele (Bruges).

Lukebakio paie-t-il le fait qu’il ne joue plus beaucoup à Wolfsburg? "Ce n’est pas une punition car il est sur le banc à Wolfsburg. Dodi est un talent très excitant, avec un super pied gauche. Mais malheureusement, il ne fait pas partie de la sélection cette fois. Il reste dans le groupe qu’on suit et on espère qu’il réalisera une bonne fin de saison", s’est justifié le Catalan.

Doku dans la liste malgré sa blessure, Tielemans capitaine

Touché au mollet ces derniers jours, le Rennais Jérémy Doku fait malgré tout partie de la sélection. "On est inquiet par sa situation et ses blessures à répétition. On va travailler avec son club pour le rendre fit le plus vite possible car cela fait longtemps qu’on ne l’a plus vu avec les Diables."

Roberto Martinez a également confirmé que Youri Tielemans, le plus capé de ces "U50", endosserait le brassard de capitaine lors de ces deux rencontres amicales le samedi 26 mars contre l’Irlande (à Dublin) et le mardi 29 contre le Burkina Faso (à Anderlecht). "C’est une étape qu’il mérite en raison de son expérience, de son comportement et de son leadership. Il peut aider les plus jeunes, même si on espère que chacun prendra ses responsabilités sur le terrain."

Lukaku et Hazard peu utilisés en club: «On suit leur situation»

Le sélectionneur des Diables a également eu une pensée pour Romelu Lukaku et Eden Hazard, en difficulté dans leurs clubs respectifs. "C’est une situation compliquée et inédite pour eux mais c’est un processus par lequel ils doivent passer. Pendant l’été il y aura beaucoup de mouvements parmi les Diables, ce sera après cette période qu’il faudra faire le point. Pour l’instant, on suit leur situation avec intérêt car on veut que nos joueurs soient heureux sur le terrain et fassent la différence."

La liste des Diables rouges Gardiens: Matz Sels, Simon Mignolet, Koen Casteels, Thomas Kaminski. Défenseurs: Jason Denayer, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Arthur Theate, Wout Faes, Sebastiaan Bornauw, Sibe Van Der Heyden. Latéraux: Thorgan Hazard, Alexis Saelemaekers, Thomas Foket. Milieux: Youri Tielemans, Hans Vanaken, Sambi Lokonga, Orel Mangala. Ailiers: Leandro Trossard, Yari Verschaeren, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Adnan Januzaj. Attaquants: Michy Batshuayi, Christian Benteke, Divock Origi, Dante Vanzeir.

