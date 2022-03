Rentrée bredouille en 2019, l’Anversoise Cherine retente sa chance à The Voice France

Après s’être présentée en 2019 avec une reprise de Zazie, l’Anversoise Cherine revient ce samedi soir à The Voice France, face à un jury qui a été complètement modifié. Parviendra-t-elle à se qualifier?

Au bout du fil, la voix est enfantine et joyeuse. L’Anversoise Cherine Mroue, 26 ans, se produit ce soir aux auditions à l’aveugle de The Voice France, sur TF1. Une expérience qu’elle a déjà vécue en 2019, en reprenant le morceau "Speed" de Zazie. À l’époque, le jury – composé de Julien Clerc, Jenifer, Mika et Soprano – ne se retourne pas, mais ne peut pas non plus expliquer la raison de ce non-buzz. Pas de quoi démotiver la jeune fille d’origine libanaise, marquée par l’abandon de son papa à l’âge de 3 ans. Une épreuve qu’elle a décidé de surmonter grâce à la musique et à la joie de vivre.

Cherine, vous n’avez pas vécu l’expérience de 2019 comme un échec?

Non pas du tout. J’ai plutôt vécu cela comme une opportunité et une leçon. J’étais évidemment déçue, mais aussi très contente d’être allée jusque-là et de rencontrer le public français. J’étais très contente de chanter en français pour la première fois et cela a été une vraie découverte pour moi.

Et donc, qu’est-ce qui vous a motivée à vous représenter à ce concours?

En réalité, quand la production m’a rappelée pour retenter ma chance, j’ai d’abord dit non et j’ai raccroché. Mais deux minutes après, je les ai rappelés et je leur ai dit que j’étais prête (rires). Depuis 2019, j’ai beaucoup changé, ma voix a beaucoup changé… À la base, j’écris, mais le chant est dans mon cœur.

Vous maîtrisez très bien le français. Où l’avez-vous appris?

J’ai appris le français quand j’étais toute petite avec ma maman. Et puis j’ai un peu perdu, car je ne le parlais qu’avec elle… Donc aujourd’hui, j’invente beaucoup de mots (rires) Mais les gens me comprennent! Et là, cela fait deux ans que je parle de mieux en mieux et j’espère qu’un jour, ce sera sans faute, mais je crois que cela va rester à la Cherine (rires).

Une autre flamande qui a participé à The Voice France, c’est Mentissa, qui est allée jusqu’en finale l’an dernier. Vous avez suivi son parcours?

Oui, bien sûr. C’était magnifique! J’étais vraiment fan. J’ai d’ailleurs fait une cover de Et bam, son single, sur Instagram. C’est une chanson que j’écoute tout le temps. Je suis amoureuse de sa voix. Elle a vraiment été une inspiration pour moi et m’a donné envie de me représenter.