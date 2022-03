Covid dans le monde: avec plus de 297.000 cas en 24h, l’Allemagne enregistre un nouveau record de contaminations

Alors que la Thaïlande met fin aux tests de dépistage obligatoires avant le voyage, l’Allemagne continue d’enchaîner les records de nouvelles contaminations au coronavirus.

L’Allemagne continue d’enchaîner les records en matière de nouvelles contaminations au coronavirus. L’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI) a ainsi fait état ce vendredi matin de 297.845 infections en 24 heures. Il s’agit du plus grand nombre de cas de coronavirus enregistrés en une journée pour l’Allemagne depuis le début de la pandémie.

L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas de SARS-Cov-2 pour 100.000 habitants au cours des sept derniers jours, est passée à 1.706,3, selon le RKI. Il s’agit là aussi d’un nouveau record. L’incidence s’établissait encore à 1.651,4 jeudi et à 1.439 voici une semaine.

Le pays a également enregistré 226 décès au cours des dernières 24 heures. La maladie a déjà coûté la vie à 126.646 personnes en Allemagne.

Thaïlande: fin des tests de dépistage obligatoires avant le voyage

La Thaïlande va dispenser les voyageurs internationaux de présenter un test Covid-19 négatif avant de monter dans un avion à destination du pays, a annoncé vendredi le gouvernement.

À partir du 1er avril, l’obligation de présenter un test de dépistage négatif de moins de 72 heures sera supprimée et les visiteurs vaccinés seront simplement testés à leur arrivée en Thaïlande, a déclaré Taweesin Visanuyothin, porte-parole du groupe de travail Covid-19 du royaume.

Les restrictions sur les voyages ont tenu la Thaïlande largement à l’abri du coronavirus dans les premiers stades de la pandémie, mais elles ont plongé dans la crise une industrie touristique cruciale pour l’économie du pays.

La Thaïlande enregistre actuellement environ 25.000 nouveaux cas de covid par jour, alors que le variant Omicron se propage dans le pays, mais les autorités espèrent que ce nombre diminuera pour pouvoir passer à une phase "post-pandémique" à partir de juillet.

Cherchant à se remettre de sa pire performance économique depuis la crise financière asiatique de 1997, la Thaïlande a progressivement assoupli les restrictions sur les voyages au cours des neuf derniers mois.

Mais les hôtels, les restaurants et tous les acteurs du tourisme, secteur qui représente 20% du PIB du pays, ont supplié le gouvernement d’aller plus loin et plus vite pour inciter les visiteurs à revenir sur les plages et dans les stations balnéaires du royaume.

Avant la pandémie, le pays était l’un des plus visités au monde avec près de 40 millions d’arrivées en 2019.

Le ministère du Tourisme espère accueillir cinq millions de visiteurs cette année.