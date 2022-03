Près de 18 millions d’euros récoltés pour l’Ukraine via le consortium 12-12

L’action de récolte de dons se poursuit.

Les dons de la population belge en faveur du consortium Ukraine 12-12, qui unit plusieurs organisations humanitaires qui se coordonnent pour la récolte de fonds, ont atteint ces derniers jours 17,78 millions d’euros, a-t-on appris jeudi soir à l’occasion d’une émission commune sur plusieurs médias flamands.

Le consortium belge pour les situations d’urgence, 12-12, a lancé le 3 mars dernier un appel aux dons en faveur des victimes de la crise en Ukraine. L’action soutenue par Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique, la Croix-Rouge de Belgique, Rode Kruis-Vlaanderen et Unicef Belgique, a pour objectif de réunir les fonds nécessaires au financement d’opérations humanitaires en Ukraine et dans les pays voisins qui font face à un afflux important de réfugiés en provenance d’Ukraine.

Les dons peuvent être effectués via le numéro de compte bancaire BE 19 0000 0000 1212 et en ligne via le site internet 1212.be.

Les groupes médias flamands VRT, DPG Media, SBS et Mediahuis ont organisé jeudi une action commune. Une émission radio a été diffusée jeudi toute la journée, depuis la Groenplaats d’Anvers, suivie d’une émission télévisée en soirée à la fois sur la VRT, VTM et Play4.