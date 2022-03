Farid répond à votre question météo: pourquoi ce flop ce mercredi? Le sable en est la cause

La question du jour à Farid est celle de John de Ath (Hainaut): "Salut Farid, pourquoi le soleil n’a pas brillé hier? On attendait les 19°C mais il faisait frais et couvert! Était-ce vraiment du au sable saharien? Merci pour ta réponse. Farid répond et donne son bulletin quotidien:

Salut John, j’espère que tu vas bien! En effet, ce mercredi fut un flop monumental et nous sommes tous tombés dans le panneau y compris les pros. Les calculateurs n’ont pas modélisé cette quantité de sable très élevée remontant du sud de l’Europe sur le pays et qui a fait double effet. D’une part, il masque le soleil mais surtout, il a joué le rôle de noyau de condensation permettant à l’humidité de s’agglomérer sur ces noyaux formant des nuages. C’est pourquoi le ciel n’était pas forcément jaune car il s’agissait surtout de nuages formés par ces particules de sable! En fin d’hiver astronomique, le soleil est primordial pour faire monter le mercure qui aurait facilement atteint 18-19°C sans cette couche nébuleuse… Cependant, il a fait 12°C en plaine, ce qui n’est pas glacial non plus mais en deçà des espérances! Cela montre que l’humain a encore beaucoup à apprendre de la nature malgré la technologie mise à disposition...

Et sur le reste du pays?

Super journée en perspective puisque l’anticyclone va se centrer sur la mer du nord. Le flux d’est tournant au nord-est va légèrement se renforcer et le vent soufflera jusque 25 à 35 voire 40 km/h l’après-midi. Par contre, le soleil sera présent de l’aube au crépuscule ne tolérant que quelques cumulus perdus près des Pays-Bas.

Les maxima iront chercher 14 voire 15°C en plaine le long de la frontière française, 14°C à Bruxelles, 13°C à Namur et 10 à 12°C des sommets à l’Ardenne centrale. Le ressenti sera un peu frisquet à l’ombre mais le soleil commence à chauffer et l’ambiance bien meilleure que sous le 13°C grisonnant de mercredi... En soirée, toujours un ciel bien dégagé et nuit froide.