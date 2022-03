GP Denain: Max Walscheid s’impose devant Dries De Bondt

Deuxième, mercredi, à la Nokere Koerse derrière Tim Merlier, l’Allemand Max Walscheid (Cofidis) a remporté jeudi la 3e manche de la Coupe de France en signant son premier succès de la saison au GP de Denain (1.Pro).

La finale de la course a été animée par une échappée comprenant notamment le Slovène Primoz Roglic qui a été reprise à la flamme rouge.

La course nordiste, dont les secteurs pavés ont donné un avant-goût de l’ambiance de Paris-Roubaix (17/04) et, pour certains dont Primoz Roglic, de la 5e étape du Tour de France du 6 juillet entre Lille et Arenberg, a été lancée par une échappée de 5 coureurs. Aucun des 12 secteurs de GP de Denain n’apparaîtra toutefois dans le parcours du 5e volet de la Grande Boucle. L’avantage des fuyards, Le Néerlandais Niki Terpstra (TotalEnergies), le Français Yoann Paillot (St Michel Aubert 83) et les Belges Floris De Tier (Alpecin-Fenix), Milan Fretin (Sport Vlaanderen Baloise) et Emiel Vermeulen (Go Sport Roubaix-Lille Métropole), a culminé à 6 minutes. L’entrée dans les secteurs pavés a rapidement provoqué la perte dans le groupe de tête de Vermeulen et de De Tier alors que le peloton rythmé, entre autres, par l’équipe Jumbo-Visma, était revenu à 2 minutes du groupe de tête réduit à trois unités: Terpstra, Fretin et Paillot.

Un groupe de sept coureurs, Page, Bastiaens, Vermeulen, Guégan, Urruty, Urianstad et Vauquelin, a tenté une jonction avant le trio de tête avant d’être récupérée par le peloton à 40 kilomètres du but. Le regroupement général s’est produit à 33 kilomètres.

Cinq coureurs sont sortis du peloton dans le secteur pavé de Maing à Quérénaing, Roglic, Touzé et trois hommes de l’équipe Ineos, Narvaez, Sheffield et Turner, alors que le cap des 30 derniers kilomètres était passé. Le peloton a fini par refaire son retard dans les rues de Denain et à récupérer les fuyards à la flamme rouge. Le sprint, lancé par le Français Adrien Petit (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) aux 300 mètres, a vu émerger l’Allemand Max Walscheid (Cofidis), 2e mercredi à la Nokere Koerse, et qui a signé son premier succès de la saison à Denain où il a devancé le Belge Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) et Adrien Petit.

Walscheid a succédé au palmarès du GP de Denain au Belge Jasper Philipsen qui s’était imposé l’an dernier dans la cité nordiste. Il est 2e coureur allemand à s’imposer à Denain après Marcel Wüst en 1993. Le Belge Amaury Capiot a quant à lui conservé la tête du classement de la Coupe de France.