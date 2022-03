Présidentielle en France: Macron le candidat présente son programme

Jusqu’ici accaparé par ses fonctions de président, Emmanuel Macron accélère sa campagne en présentant son programme jeudi avec l’objectif d’imposer ses thèmes à ses adversaires à trois semaines du premier tour de la présidentielle.

Depuis qu’il s’est déclaré début mars, le président-candidat n’a fait qu’une seule rencontre publique avec des Français, le 7 mars à Poissy, alors que ses adversaires multiplient les meetings.

Dans une campagne complètement à part, percutée d’abord par la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine, le chef de l’État donne la priorité à ses efforts diplomatiques. Au point que son camp doit mener "presque une campagne sans candidat", alors que les oppositions l’accusent d’esquiver le débat.

À 15h, Emmanuel Macron, largement en tête dans tous les sondages avec 30% d’intentions de vote, a entamé son sprint final vers le premier tour lors d’une conférence de presse aux Docks de Paris, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Le "plein-emploi" dans 5 ans

Emmanuel Macron a annoncé qu’il viserait, s’il est réélu, le "plein-emploi" dans les cinq ans, grâce à des réformes "favorisant le retour à l’emploi" des chômeurs, objectif selon lui "atteignable" au vu de la baisse du chômage depuis 2017.

Emmanuel Macron affirme viser le plein emploi d'ici 5 ans pic.twitter.com/3oc0Lwpsp8 — BFMTV (@BFMTV) March 17, 2022

Une réforme du RSA avec "15 à 20 heures d’activité" hebdomadaire

Le candidat à sa propre succession a proposé une réforme du RSA "en assurant un meilleur accompagnement et un meilleur équilibre des droits et devoirs" et "l’obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d’aller vers l’insertion professionnelle".

"Oui, il faut un soutien monétaire, mais il faut plus que ça", a poursuivi le président sortant: "reconnaître la dignité de chacun" et "demander une part d’efforts pour toutes celles et ceux qui le peuvent".

Emmanuel Macron souhaite conditionner le RSA à "15 à 20h de formation par semaine" pic.twitter.com/rlIkzbF3Q5 — BFMTV (@BFMTV) March 17, 2022

50 milliards d’euros par an le coût de son programme et 15 milliards la baisse d’impôts

Emmanuel Macron a évalué le coût de son programme pour la présidentielle à 50 milliards d’euros par an, auxquels s’ajouteront 15 milliards par an de baisses d’impôts, pour moitié bénéficiant aux ménages, pour moitié aux entreprises.

Ces dépenses, en particulier pour l’éducation, la santé et l’autonomie, seront financées notamment par des économies par la réforme des retraites, avec le report de l’âge de départ, et sur les allocations-chômage, a-t-il estimé.