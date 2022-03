Il était deux fois Frida Kahlo à Bruxelles

La peintre mexicaine s’expose dans deux expériences immersives en même temps à Bruxelles. Un hasard du calendrier pour deux expos plutôt complémentaires. On vous explique.

Via Frida Kahlo» au Viage Digital Art Theatre

Quoi

Viva Frida Kahlo – Immersive Experience Viage Digital Art Theatre L’expo a obtenu les droits pour la vie et l’oeuvre de Frida Kahlo. 143 œuvres se succèdent, se superposent, se mêlent avec poésie sur des écrans à 360°.

L’expo arrive en direct de Zurich où elle était présentée pour la première fois.

Qui

MB Presents (Expo Harry Potter, Inside Dali, le Cirque du Soleil…) propose l’expo dans un tout nouveau lieu: le Viage Digital Art Theatre au 6e étage du casino Viage, à deux pas de la place De Brouckère. Viage est d’abord un casino mais s’est diversifiée vers le divertissement et l’Horeca. Le lieu a accueilli des concerts de Patrick Fiori ou Kool and The Gang, notamment. Ou présenté un spectacle de théâtre immersif The Great Gatsby en 2019. La salle a maintenant été équipée de projecteurs pour devenir le premier théâtre digital. Coût de l’investissement: autour du million d’euros.

Pour l’expo, une seule grande salle avec des transats et de gros coussins pour s’installer. Un audioguide permet d’écouter en même temps le récit de la vie de la peintre. Durée de la projection: 45 minutes. On peut aussi prolonger l’expérience via des casques réalité virtuelle.

Futur

Viva Frida Kahlo – Immersive Experience Viage Digital Art Theatre L’installation est là, Viage a déjà acquis les droits pour des événements autour de Van Gogh ou Dali et envisage d’y présenter d’autres événements. "Le monde de l’artdigital est en plein développement, dit Manu Braff le promoteur. On doit encore trouver nos marques. Ici, on va proposer des artistes connus dans un premier temps, mais pourquoi ne pas travailler avec une école de création belge et projeter ici les œuvres des élèves puisqu’on a une salle équipée…"

Pratique

Nombre de visiteurs attendu: inconnu. La capacité est d’environ 140 personne par heure. "C’est tout nouveau, on teste, on ajuste, on prend nos marques", dit Siham Makrache, directrice marketing.

Viage Digital Art Theatre, Boulevard Anspach 30 à 1000 Bruxelles. Adultes 16,50-18,50€. Enfants 11,50-13,50€. Tickets et heures d’ouverture en ligne www.fridakahlo.be

«Frida Kahlo, la vie d’une icône» à la Galerie Horta

Quoi

©Galerie Horta A la Galerie Horta, en plein cœur de la Gare centrale, vous ne verrez pas les œuvres de Frida Kalho (ooohhh) mais bien photos (aaahhh), ainsi que des vidéos, des animations projetées là aussi à 360 degrés pour une expérience immersive. On parle plus ici d’une "biographie immersive". Elle a déjà été présentée à Barcelone. On déambule dans la pièce principale pour un film immersif qui dure une trentaine de minutes. Il y a aussi de nombreux panneaux explicatifs sur sa vie, son rapport à la mode… Et on peut se plonger dans les circonstances de l’accident de bus qui l’a fracassée et clouée au lit pour des mois via une animation visuelle assez surprenante. Il y a là aussi des casques de réalité virtuelle.

Qui

A la manœuvre c’est Exhibition Hub qui avait déjà proposé l’immersion dans l’œuvre Klimt (qui vient tout juste de se terminer) ou Monet à la même galerie Horta. Mais aussi des expos "en vrai" comme les dinos de Brussels Expo, Banksy ou les affiches originales de Keith Haring, Andy Warhol et Roy Lichtenstein à Pop Masters en ce moment à la Grand Place.

Futur

"Le covid a permis le développement des expos virtuelles", assure Hamza El Azhar, le cofondateur de Exhibition Hub. A un moment où les œuvres et les gens voyageaient difficilement, créer des expos immatérielles semblait plus accessible. Pas forcément beaucoup moins cher pour autant: le coût de la création est important, même si on ne saura pas combien. Mais le coût d’exploitation lui est moindre: pas besoin de mille précautions pour conserver les œuvres, ou de vigiles et d’assurances pour les protéger. Et puis une fois montée, on peut amortir le coût en la faisant voyager dans d’autres pays. Galerie Horta

La société est belge, mais notre territoire ne représente que 5% environ de son activité. Elle est aussi présente en Allemagne, aux USA, en Asie… Le cofondateur croit en l’avenir des expos virtuelles, aussi parce qu’elles attirent vers des artistes un public qui ne pousse pas la porte des musées. Mais il continuera à proposer des expos de "vraies" œuvres.

La société fait tourner en ce moment 22 expos différentes dans le monde.

Pratique

Les organisateurs tablent sur 80 000 visiteurs. L’expo Klimt en a attiré 140 000 mais elle a duré plus longtemps. Celle-ci est accessible jusqu’à fin juin avec possibilité de prolongation.

Galerie Horta, rue du Marché aux herbes, 116 à 1000 Bruxelles. Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 à 18h. Sept jours sur sept pendant les congés scolaires. Adultes 14,50-16,50€. Enfants 9,50-11,50€. Réservation en ligne conseillée mais possible sur place. www.fridakahlobruxelles.be