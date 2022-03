Gaëtan Vigneron préface la nouvelle saison 2022: "La F1 est devenue un show"

Gaëtan Vigneron, commentateur F1 de la RTBF, préface la nouvelle saison 2022 qui s’ouvre ce dimanche à Bahreïn.

La F1 fait son retour en télévision avec le premier Grand Prix de la saison à Sakhir au Bahreïn. Mais difficile d’évoquer cette nouvelle saison sans évoquer la précédente, tant elle a marqué les esprits. "2021 a été une année fantastique à tous points de vue", se remémore Gaëtan Vigneron, le monsieur F1 de la RTBF. "Même au-delà du duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. On a tout eu: de l’indécision jusqu’au bout, de la tension sur la piste et en dehors. Et cela s’est joué au dernier tour du dernier grand prix de la saison. C’était presque du cinéma."

L’effet Netflix

Portée, notamment, par cette saison spectaculaire, la Formule 1 s’est bien portée en télévision sur la Une. " On a vu l’année dernière des audiences que l’on n’avait plus fait depuis très longtemps. La F1 est devenue un show mais je pense toutefois qu’il faut trouver un bon compromis entre sport et spectacle. Si on n’est que "sport", on risque de perdre ‘Monsieur et Madame tout le monde’". Ce public de non-initiés est revenu à la F1 de manière très spectaculaire, nous confie celui qui commente la F1 depuis près de 30 ans. Ce nouvel intérêt pour la catégorie reine pourrait être en partie dû à… Netflix qui diffuse depuis 2019 la série documentaire "Formula 1: Pilotes de leur destin" dont la quatrième saison est sortie au début du mois de mars. "Je ne peux pas compter le nombre de gens qui m’ont parlé de cette série sans jamais m’avoir parlé de F1 pendant des années. Cela a amené énormément de monde à la F1", explique Gaëtan Vigneron. "Des jeunes sont revenus à la F1, des filles, des femmes aussi, ce qui est vraiment chouette et très prometteur".

«4 tests PCR en 2 jours»

La pandémie de Covid-19, qui avait pesé sur la saison dernière, pourrait, cette année, avoir moins de poids. "Les procédures Covid de la F1 sont très strictes. En fin d’année dernière, j’ai dû faire 4 tests PCR en deux jours de Grand Prix (GP). Cela devenait délirant. Cette année, je pense que cela sera moins pénalisant que les deux dernières saisons. On sent que ça s’ouvre, mais on n’est à l’abri de rien", rappelle Gaëtan Vigneron. La guerre en Ukraine pourrait aussi menacer la saison. "Ce joli calendrier de 23 GP qui a pu être tenu malgré des adaptations dans des circonstances compliquées avec le Covid pourrait être encore plus mis à mal avec les évènements. Je ne l’espère pas."

