Gaëtan Vigneron préface la saison 2022 en F1: "Verstappen sera au moins aussi fort"

La F1 fait son grand retour ce dimanche à Bahreïn pour le lancement de la saison 2022.

La saison 2022 commencera dès ce dimanche avec le premier Grand Prix de la saison à Sakhir au Bahreïn avec on l’espère le même suspense offert lors de la défunte saison. Nouvelles voitures, nouveau règlement, le duel Hamilton-Verstappen: on préface la nouvelle saison avec Gaëtan Vigneron, commentateur F1 pour la RTBF.

Difficile de préfacer la nouvelle saison 2022 sans évoquer la précédente qui s’est terminée de manière incroyable.

L’année 2021 a été fantastique en F1, à tous points de vue et même au-delà du duel Hamilton-Verstappen avec des Grand Prix qui ont été formidables. On a tout eu: de l’indécision jusqu’au bout, de la tension sur la piste et en dehors chez les patrons de team. Puis cela s’est joué au dernier tour du dernier grand prix de la saison. C’était presque du cinéma.

Lewis Hamilton voit cette nouvelle saison comme «la plus excitante» qu’il ait connue en F1. Et vous?

J’espère qu’on surfera sur la vague de l’année dernière. Sinon, on devrait retrouver le scénario de l’année dernière: Mercedes contre Red Bull avec le même duel, Hamilton contre Verstappen.

J’espère qu’on puisse aussi avoir une bagarre plus étendue, au-delà du duel Hamilton-Verstappen.

En tant que champion du monde, le Néerlandais arrivera avec un surplus de confiance et devrait être au moins aussi fort face à un Hamilton, 8 fois champion du monde, qui devrait être, lui aussi, hyper motivé après avoir été battu d’une manière "discutable". J’espère qu’on puisse aussi avoir une bagarre plus étendue, au-delà du duel Hamilton-Verstappen. Je suis curieux de voir, par exemple, comment Hamilton va cohabiter avec George Russell chez Mercedes. Pourquoi pas avoir une ou deux Ferrari ou les McLaren.

Avec des nouveaux règlements techniques, cette nouvelle saison sera aussi celle du changement.

La fédération a voulu insuffler une nouvelle philosophie aérodynamique pour permettre plus de bagarre en piste et faciliter les dépassements. Les F1 seront plus lourdes avec de nouveaux pneus de 18 pouces contre 13 l’an dernier. On verra si cette nouvelle philosophie redistribuera, ou non, les cartes puisque les grosses écuries sont toujours a priori meilleures pour dompter un nouveau règlement que les autres.

En 2022, je pense que l’on sera surpris des Ferrari. Je ne sais pas si ce sera Leclerc et/ou Sainz mais la bonne surprise pourrait venir de ces deux pilotes

Cette année marque aussi l’introduction d’un plafond budgétaire pour les écuries désormais limitées dans leurs dépenses. Cela peut-il bousculer la hiérarchie?

Cela ne va pas radicalement changer le fonctionnement des petites écuries qui travaillaient déjà sous ce plafond placé à 140 millions de dollars. Les grosses écuries, elles, étaient largement au-dessus et vont devoir apprendre à opérer sous une nouvelle limite budgétaire. Je ne me fais cependant aucune illusion, en tout cas dans un premier temps, les gros teams vont rester devant, parce qu’elles ont une culture de la gagne. Et il ne faut pas oublier que les voitures qui rouleront en 2022 ont été, en partie, conçues sous le régime précédent. C’est surtout l’année prochaine, voire l’année suivante qu’on pourra éventuellement ressentir les effets de ce budget plafond.

Les essais d’avant-saison se sont tenus à Barcelone fin février. Que retenir de ces premiers tours de piste?

Avec le nouveau règlement, les teams viennent surtout pour accumuler les kilomètres, accumuler des datas,... On a d’ailleurs été très surpris de voir une grosse fiabilité générale.

Le Grand Prix de Russie, prévu le 25 septembre à Sotchi, a été annulé en raison de l’actualité en Ukraine.

Il y a neuf chances sur dix qu’il soit remplacé pour conserver le calendrier de 23 courses. La Turquie, le Portugal et le Mugello (Italie) sont des pistes qui ont été évoquées, mais rien n’est officiel.

Les pronostics de Gaëtan Vigneron: "Le titre se jouera à des détails" Avec le nouveau règlement, qui performera, qui performera moins? Côté pilote comme constructeurs, Gaëtan Vigneron s’est livré au petit jeu des pronostics. Le titre? Hamilton ou Verstappen. Mais cela se jouera à des détails, comme l’année dernière. Ce que je veux surtout retenir de ces deux énormes talents à l’égo et à la confiance démesurée, c’est qu’ils sont les mêmes. La seule différence, c’est leur âge finalement. Hamilton a 37 ans avec une expérience et une intelligence de vie incroyable. A 24 ans, Verstappen est encore brut de fonderie. Mais ce sont deux immenses champions. La bonne surprise? En 2022, je pense que l’on sera surpris des Ferrari. Je ne sais pas si ce sera Leclerc et/ou Sainz mais la bonne surprise pourrait venir de ces deux pilotes. La mauvaise? J’espère vraiment que non, mais la mauvaise surprise pourrait venir de la dégradation du contexte mondial qui ferait que, subitement, un joli calendrier de 23 GP qui a pu être tenu malgré des adaptations dans des circonstances compliquées avec le Covid soit encore plus mis à mal avec les évènements. Le championnat constructeur? Je vois un duel Mercedes-Red Bull, comme l’an dernier. Rien ne doit vraiment inquiéter Mercredes qui reste sur 8 titres constructeurs de rang, si ce n’est peut-être que Red Bull les talonnait l’année dernière pour la première saison de Perez. Et pourquoi pas voir une équipe comme Ferrari créer la surprise cette année? J’espère en tout cas une belle bagarre. Et pour les mauvaises surprises, j’espère que les écuries Haas et Alpha ne seront pas larguées.

