"Combicron": un nouveau variant du coronavirus découvert en Flandre occidentale

Si le Deltacron a été détecté dans d’autres pays européens, une nouvelle forme du virus est en train de se propager au nord-ouest de notre pays.

Delta, Omicron et maintenant Deltacron. Les variants du coronavirus n’en finissent plus de fleurir ces derniers mois. Le dernier cité, le plus récent également, est un mélange des deux premiers qui aurait pu être très dangereux, mais il n’a encore été détecté qu’à de rares reprises en France, aux Pays-Bas ou encore un Allemagne.

Selon des chercheurs français, le Deltacron combine les protubérances virales de la variante Omicron avec la base de la variante Delta. Cette forme hybride peut provenir du corps d’une personne qui a été infectée simultanément par Delta et Omicron. Un variant qui pourrait s’avérer très dangereux, mais qui n’a, heureusement, pas encore fait de dégâts.

Un autre virus hybride en Belgique

Ces derniers jours, on a également découvert en Flandre occidentale que le coronavirus pouvait également prendre une nouvelle dimension, avec une combinaison de deux sous-variants d’Omicron. Ainsi, 18 cas ont été détectés en l’espace d’un mois, comme l’a confirmé Geert Martens, médecin spécialiste en biologie clinique à l’hôpital de Roulers, à nos confrères du Nieuwsblad. "Combicron (NDLR: le nom qui a été donné à cette nouvelle forme du virus) est composé des protubérances de la sous-variante OMICRON BA.2 et de la base de BA.1.1. La première variante est actuellement dominante en Belgique: elle provoque près de sept nouvelles infections sur dix. La deuxième variante se produit dans une moindre mesure dans notre pays, mais circule beaucoup juste de l’autre côté de la frontière en France."

Combicron pourrait ainsi avoir pris naissance lors d’un événement de masse organisé durant le mois de février. "Si quelqu’un tousse dans votre visage, et deux heures plus tard quelqu’un d’autre à nouveau, vous pouvez être infecté par deux variantes en même temps. Ils peuvent alors échanger des gènes entre eux", confirme Geert Martens.

Si, pour le moment, il n’y a pas de raison de paniquer, Combicron n’étant encore que très minoritaire, les contaminations et les hospitalisations sont tout de même en train de repartir à la hausse au nord du pays. Prudence donc dans les jours à venir!